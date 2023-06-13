Revolut начал блокировать счета россиян и белорусов, сбежавших в ЕС

На фоне массовых антироссийских санкций, введенных в связи с полномасштабным российским вторжением в Украину, зарегистрированный в Литве банк Revolut, начал ограничивать операции по счетам и картам граждан РФ, живущих в странах Евросоюза.

Как сообщает Forbes, ограничения операций в банке объясняют тем, что россияне вовремя не предоставили документы, подтверждающие право на проживание в ЕС.

Как говорится в материале, банк не принимает разрешение на временное проживание, которое россияне получают на гуманитарных основаниях, и требует предоставить либо вид на жительство (ВНЖ), либо визу D сроком на 180 дней.

Счет в Revolut ограничивают, заблокировав входящие переводы и оставив возможность тратить деньги, оставшиеся на карте. Ограничения обещают снять, как только будет предоставлен один из двух документов, подтверждающий право на проживание в Европе.

Также россияне заявляют о том, что их счета ограничивают, если у них нет ни визы, ни вида на жительство.

Кроме того, Revolut ограничивает операции если миграционная служба продлит рассмотрение заявления на новый ВНЖ, а срок действия старого документа уже истек. Также счет будет ограничен, если россиян предоставит визу D, выданную на два месяца.