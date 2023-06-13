На фанерном заводе вспыхнул пожар

Поскольку это производственное предприятие, у вызова был высокий приоритет, и изначально к месту пожара были готовы выехать целых 18 спасательных машин.

Около 11.50 руководитель по коммуникации Спасательного департамента Андра Вяэртмаа сказала, что это все-таки был не очень большой пожар, и вскоре после получения вызова тяжесть спасательной операции была снижена, и некоторые из бригад, которым изначально было отдано распоряжение выехать на вызов, можно было развернуть.

«Пожар был в наружной стене здания, из-за чего его конструкции были вскрыты. Пламени в здании не было видно», - уточнила она. Помимо спасательной техники, в работах по тушению пожара использовался подъемник предприятия.

Вяэртмаа добавила, что все рабочие, когда вспыхнул пожар, прекратили работу в загоревшемся здании фабрики и вышли из здания. «Никто не пострадал», - сказала руководитель по коммуникации.