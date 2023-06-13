Попытка Партии реформ продлить заседание провалилась

Таким образом, попытка коалиции продлить заседание на час не удалась. Это в свою очередь означает, что заседание во вторник завершается в 13:00, а законопроект о сокращении семейных пособий, увязанный с доверием правительства, не попадает во вторник на окончательное голосование.