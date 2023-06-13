Депутат Рийгикогу: прекратит ли Ryanair рейсы из Эстонии?

«Авиасообщение с крупными странами крайне важно для нас, и правительство должно приложить все усилия, чтобы Эстония не превратилась в периферию. В начале этого года после повышения сборов в Таллиннском аэропорту авиакомпания приняла решение о закрытии семи маршрутов из Таллинна. Если сейчас не предпринять необходимые шаги и переговоры провалятся, это станет очередным ударом по экономике и репутации Эстонии. Ryanair является крупнейшим европейским лоукостером, чья доля на эстонском рынке в мае составляла 15%», - сказал Лаатс.

На сегодняшний день Ryanair осуществляет рейсы из Таллинна в Великобританию, Испанию, Германию, Италию, Австрию и Швецию. Если эти маршруты будут закрыты, то, по словам Лаатса, Эстония будет изолирована от остального мира. «Это также означает, что мы лишимся большого количества туристов, мы недополучим миллионы евро в виде платы за гостиницы и покупку услуг, соответственно, сократятся налоговые поступления. Если один иностранный турист оставляет в Эстонии в среднем 310 евро, то прибывшие в Эстонию самолетом туристы - около 469 евро», - сказал Лаатс.

Самолет Ryanair. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock