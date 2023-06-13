Отчет: система здравоохранения Финляндии в некоторых аспектах провалилась

Согласно отчету, финское здравоохранение не справляется с предотвращением неравенства, когда речь идет о людях, зависящих от государственного здравоохранения.

В Финляндии существует дефицит репродуктивных услуг, что противоречит принятым государством обязательствам по ликвидации гендерной дискриминации. Проблемы также касаются профилактики психического здоровья и лечения зубов.

Основными проблемами являются плохой доступ к государственной помощи, высокая стоимость в частном секторе и ограниченный спектр предлагаемых услуг. Также, по данным Ассоциации врачей Финляндии, услуги гинеколога преимущественно сосредоточены в частном секторе.

Эксперты, однако, считают, что реформа соцздрава может способствовать развитию этих услуг.

Неравенство ярко выражено в стоматологических услугах

Согласно отчету Amnesty International, неравенство в области стоматологии в Финляндии – давнее явление: с 1980-х годов здоровье полости рта улучшилось в основном среди людей с более высоким уровнем дохода и образования.

В начале 2000 годов субсидируемые государством услуги стоматолога стали предлагать и взрослым – до этого они были доступны детям и еще некоторым группам населения.

При этом в Финляндии достаточно зубных врачей, но они работают вне системы публичного здравоохранения, говорит эксперт Amnesty и составитель отчета Марико Сато.

По словам Сато, в целом доступ к услугам имеют те, кто пользуется трудовым здравоохранением. Или те, у которых есть средства на частный медицинский сектор.

«Но есть много людей, которые не могут пользоваться этими услугами. Безработные, семьи с детьми, у которых нет частной медицинской страховки. Пенсионеры с низкими доходами. Это разнообразная группа людей», – объясняет Сато.

Сато отмечает, что базовое здравоохранение уже давно рассматривается как область для экономии. Однако экономить нереально из-за быстрого старения населения.