Водитель без прав спровоцировал серьезное ДТП

По предварительной информации, 63-летний мужчина за рулем Audi в деревне Камарику свернул на встречную полосу и столкнулся со встречной Toyota.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Оба водителя были трезвы, но мужчина, управлявший Audi, не имел водительских прав, поэтому полиция возбудила дело о проступке.