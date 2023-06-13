Вт, 13.06.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Водитель без прав спровоцировал серьезное ДТП

Кевин Вольтер
Facebook Twitter
Comments
Полиция. Иллюстративное фото.
Полиция. Иллюстративное фото. Фото: Urmas Luik

В понедельник около четырех часов в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 40-м километре шоссе Раквере - Вяйке-Маарья - Вягева в Ляэне-Вирумаа.

По предварительной информации, 63-летний мужчина за рулем Audi в деревне Камарику свернул на встречную полосу и столкнулся со встречной Toyota.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Оба водителя были трезвы, но мужчина, управлявший Audi, не имел водительских прав, поэтому полиция возбудила дело о проступке.

Спасатели устранили опасность возгорания автомобилей и поставили одну из машин на колеса.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх