Аавиксоо: Россия стала машиной без водителя, пассажирам хочется выйти

Может быть, это не дошло до моих детей или внуков, но для меня, пусть я и родился только в 1954 году, это часть моей жизни. Это часть моего личного опыта.

Поэтому я не знаю, как все это будет развиваться на Западе. Хочется надеяться, что те трагические события, которые происходили в России или Украине 90-100 лет назад, или в странах Балтии - 70-80 лет назад, нигде не повторятся. Но история - дело тонкое, тут никогда не знаешь.

- Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о новом пакете военной помощи для Украины на 325 миллионов долларов, в который входят дополнительные боеприпасы, снаряды для ПВО и бронетехника. Можно ли надеяться, что каждое такое сообщение о новом пакете военной помощи Киеву все-таки заставляет Кремль осознавать невозможность военной победы над Украиной и все больше задумываться о том, каким образом можно уйти из Украины?

- Я думаю, что там все уже поняли, что те стратегические цели, что были поставлены в начале вторжения, выполнить невозможно. Какие цели придут им на смену, пока остается непонятным. Открыто же российская сторона нигде пока не признает, что хочет заморозить конфликт, что ей это выгодно. Хотя чувствуется, что Россия видит в этом единственный выход из положения для себя.