«На кухне» с Яаком Аавиксоо: целью РФ становится превращение войны в замороженный конфликт?

- Энтони Блинкен объявил о новом пакете военной помощи для Украины на 325 миллионов долларов, в который входят дополнительные боеприпасы, снаряды для ПВО и бронетехника. Можно ли надеяться, что каждое такое сообщение о новом пакете военной помощи Киеву все-таки заставляет Кремль осознавать невозможность военной победы над Украиной и все больше задумываться о том, каким образом можно уйти из Украины?

- Wall Street Journal пишет, что США намерены предоставить Украине танковые снаряды с обедненным ураном. Также, по данным издания, Белый дом обсуждает возможность поставок Украине кассетных снарядов. Можно ли предположить, что США становятся все смелее и решительнее в поставках оружия Киеву потому, что администрация Джо Байдена очень хочет увидеть если не победу Украины в войне, то хотя бы решающий перелом в ее пользу до очередных выборов президента США? Насколько сильно итоги этих выборов повлияют на международную поддержку Украины?

- Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что за неделю контрнаступления украинские военные освободили семь населенных пунктов, продвинувшись вперед на несколько километров. Стоит ли ожидать от Украины сюрпризов, подобных тем, когда в прошлом году происходили стремительнейшие продвижения украинских войск в Харьковской, потом в Херсонской области? Может ли и сейчас Украина очень быстро продвинуться там, где никто от нее этого не ждет?