Ребенок зверски убил животных: что стало причиной такого жестокого поступка?

Вальмсен отметила, что в ходе беседы полицейские выясняли первопричины произошедшего и попытались понять, что подтолкнуло мальчика к столь жестокому поведению. «На самом деле мальчик никак не смог объяснить свое поведение, но наша цель состоит в том, чтобы мальчик осознал всю жестокость своего поступка и чтобы подобное больше никогда не повторилось», - сказала она.

По словам Вальмсен, поскольку это ребенок в возрасте до 14 лет, полиция не может привлечь его к ответственности с точки зрения закона (то есть начать производство). «Здесь необходима последовательная работа с семьей и ребенком, и в сотрудничестве с местным самоуправлением и семьей мальчика наша первоочередная задача сейчас - предложить ему всестороннюю специализированную помощь и поддержку», - сказала она.