Ребенок зверски убил животных: что стало причиной такого жестокого поступка?

Участковый отделения полиции Центральной Эстонии Эева Вальмсен сказала, что в понедельник полиция побеседовала с совершившим на выходных зверское деяние в Ойзу мальчиком и его родителями.
Вальмсен отметила, что в ходе беседы полицейские выясняли первопричины произошедшего и попытались понять, что подтолкнуло мальчика к столь жестокому поведению. «На самом деле мальчик никак не смог объяснить свое поведение, но наша цель состоит в том, чтобы мальчик осознал всю жестокость своего поступка и чтобы подобное больше никогда не повторилось», - сказала она.