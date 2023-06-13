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Ребенок зверски убил животных: что стало причиной такого жестокого поступка?

Анне Пыдер
, журналист
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У жестокого поведения ребенка всегда есть причина. Фото иллюстративное.
У жестокого поведения ребенка всегда есть причина. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Участковый отделения полиции Центральной Эстонии Эева Вальмсен сказала, что в понедельник полиция побеседовала с совершившим на выходных зверское деяние в Ойзу мальчиком и его родителями.

Вальмсен отметила, что в ходе беседы полицейские выясняли первопричины произошедшего и попытались понять, что подтолкнуло мальчика к столь жестокому поведению. «На самом деле мальчик никак не смог объяснить свое поведение, но наша цель состоит в том, чтобы мальчик осознал всю жестокость своего поступка и чтобы подобное больше никогда не повторилось», - сказала она.

По словам Вальмсен, поскольку это ребенок в возрасте до 14 лет, полиция не может привлечь его к ответственности с точки зрения закона (то есть начать производство). «Здесь необходима последовательная работа с семьей и ребенком, и в сотрудничестве с местным самоуправлением и семьей мальчика наша первоочередная задача сейчас - предложить ему всестороннюю специализированную помощь и поддержку», - сказала она.

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