Отмена бесплатного общественного транспорта в этом году не произойдет

В коалиционном договоре указана цель реформы мобильности: отменить бесплатный уездный общественный транспорт и развивать мобильность на базе спроса. Хотя ранее эта тема находилась в ведении Минэкономики, руководитель отдела по связям с общественностью ведомства Лаура Лаастер сказала ERR, что в июне Министерство экономики больше не будет принимать решения по этому вопросу – в дальнейшем это будет в компетенции министра по делам регионов и создаваемого Министерства по делам регионов.