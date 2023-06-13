Отмена бесплатного общественного транспорта в этом году не произойдет

Имеющийся в коалиционном договоре план отмены бесплатного уездного общественного транспорта не будет реализован до начала следующего года, сказал министр по делам регионов Мадис Каллас.
В коалиционном договоре указана цель реформы мобильности: отменить бесплатный уездный общественный транспорт и развивать мобильность на базе спроса. Хотя ранее эта тема находилась в ведении Минэкономики, руководитель отдела по связям с общественностью ведомства Лаура Лаастер сказала ERR, что в июне Министерство экономики больше не будет принимать решения по этому вопросу – в дальнейшем это будет в компетенции министра по делам регионов и создаваемого Министерства по делам регионов.
«Осмелюсь сказать, что с этим планом мы придерживаемся графика и активно общаемся с организаторами общественного транспорта, – подтвердил министр по делам регионов Мадис Каллас. – Согласно плану, билет в уездных автобусах может быть введен в лучшем случае в начале 2024 года, потому что переход на платный проезд требует технической подготовки от организаторов общественного транспорта».