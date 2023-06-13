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Отмена бесплатного общественного транспорта в этом году не произойдет

Rus.Postimees
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Автобус. Снимок иллюстративный.
Автобус. Снимок иллюстративный. Фото: Ants Liigus

Имеющийся в коалиционном договоре план отмены бесплатного уездного общественного транспорта не будет реализован до начала следующего года, сказал министр по делам регионов Мадис Каллас.

В коалиционном договоре указана цель реформы мобильности: отменить бесплатный уездный общественный транспорт и развивать мобильность на базе спроса. Хотя ранее эта тема находилась в ведении Минэкономики, руководитель отдела по связям с общественностью ведомства Лаура Лаастер сказала ERR, что в июне Министерство экономики больше не будет принимать решения по этому вопросу – в дальнейшем это будет в компетенции министра по делам регионов и создаваемого Министерства по делам регионов.

«Осмелюсь сказать, что с этим планом мы придерживаемся графика и активно общаемся с организаторами общественного транспорта, – подтвердил министр по делам регионов Мадис Каллас. – Согласно плану, билет в уездных автобусах может быть введен в лучшем случае в начале 2024 года, потому что переход на платный проезд требует технической подготовки от организаторов общественного транспорта».

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