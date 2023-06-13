По полученной Yle информации, в минувшие выходные в Украине погиб финский боец-доброволец.

Об этом Yle по телефону рассказала Тина Сойни, которая возглавляет группу волонтеров в Украине. По ее словам, погибший был членом ее команды.

Группа Nordic Combat Medics доставляет медицинскую и гуманитарную помощь вблизи линии фронта и эвакуирует людей. В группу также входят финны, которые в качестве добровольцев участвуют в обороне Украины.

Финский боец находился в составе военно-медицинской бригады в Бахмуте во время самых ожесточенных боев за город зимой и весной.

Он прибыл в Украину вскоре после того, как Россия начала полномасштабное вторжение 24 февраля 2022 года. И был одним из тех финских бойцов, которые находились в Украине дольше всех.

По словам Сойни, родственники погибшего были проинформированы о его смерти и дали ей разрешение рассказать об этом.

Официально он числится пропавшим без вести. Формулировка указывает на то, что смерть не могли констатировать по телу погибшего.

По всей видимости, это первый финский доброволец, погибший во время войны в Украине.

Первой о смерти финского добровольца сообщила газета Helsingin Sanomat. По данным издания, в ходе боев на востоке Украины погиб мужчина в возрасте до 30 лет.

Министерству иностранных дел известно о случае с финским добровольцем, подтвердил Yle поздно вечером в понедельник глава консульского отдела Юсси Таннер.

В конце 2022 года распространилась информация о смерти финского бойца, воевавшего на стороне России. Издание MV-lehti сообщало, что финн по имени Петри Вильякайнен погиб в начале войны. Его смерть не удалось подтвердить из других источников.

По состоянию на осень 2022 года, около пятидесяти финских добровольцев воевали в Украине. Более точные цифры не сообщаются из соображений безопасности.