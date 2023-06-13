Представители европейских и мировых СМИ осудили решение правительства Эстонии

«Правительство Эстонии и Рийгикогу единственные в европейских странах решили повысить ставку налога с оборота для прессы. Это опасный шаг, который угрожает качеству журналистики и уменьшает возможности изданий нанимать журналистов», - говорится в совместном заявлении NME и WAN-IFRA.

В 2021 году министры финансов Европейского союза, в том числе представитель правительства Эстонии, утвердили поправки к директиве о налоге с оборота, которые позволили государствам-членам применять ставку налога с оборота в 0% как к печатным, так и к онлайн-новостным изданиям. Это стало важной вехой в развитии нашего сектора, который сильно пострадал от последствий коронапандемии и столкнулся с постоянно растущей конкуренцией со стороны онлайн-платформ. Государствам-членам была предоставлена ​​возможность оказать немедленную помощь изданиям и обеспечить, чтобы высококачественная журналистика оставалась доступной для граждан.

News Media Europe и WAN-IFRA разочарованы тем, что правительство Эстонии избрало курс, противоречащий целям остальных государств-членов Европейского союза, в то время, когда СМИ нуждаются во всесторонней поддержке в борьбе с проявлениями пропаганды и дезинформации, чтобы выполнять свою роль в защите наших демократических ценностей.

В обращении призывают правительство Эстонии не применять поправку к закону, которая облагает налогом с оборота прессу, и рассмотреть возможность отказа от применения налога с оборота прессы в свете последних поправок к Директиве ЕС по налогам с оборота. «Здесь мы также хотели бы сослаться на призыв ЮНЕСКО, в котором страны призывают к введению налогового законодательства, учитывающего, что журналистика является общественным благом», - подчеркивается в обращении.