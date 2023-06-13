Фото ⟩ Член Рийгикогу решила необычным образом использовать свое парковочное место

Член Рийгикогу и активистка по охране окружающей среды Хана Лахе сегодня разбила парк на одном из парковочных мест перед замком Тоомпеа.
Лахе заявила в пресс-сообщении, что политики должны своими действиями подавать пример народу. Она добавила, что на этой площади в 19 веке был парк, и он мог бы быть там и сейчас. «Когда мы говорим об охране окружающей среды и климатической политике, неуместно и консервативно работать против этого, ценя автомобильную культуру, которая поддерживает бизнес, связанный с ископаемым топливом», - сказала она.
«В Таллинне достаточно парковочных мест, в том числе в центре города, где могут парковаться как члены Рийгикогу, так и работники канцелярии. Небольшой кампанией я хочу показать, что может быть вместо парковки - приятное городское пространство, где каждый может провести время и которое несет в своих ценностях как защиту окружающей среды, так и здоровый образ жизни», - пояснила Лахе, член фракции Партии реформ в Рийгикогу.