Фото ⟩ Член Рийгикогу решила необычным образом использовать свое парковочное место

Лахе заявила в пресс-сообщении, что политики должны своими действиями подавать пример народу. Она добавила, что на этой площади в 19 веке был парк, и он мог бы быть там и сейчас. «Когда мы говорим об охране окружающей среды и климатической политике, неуместно и консервативно работать против этого, ценя автомобильную культуру, которая поддерживает бизнес, связанный с ископаемым топливом», - сказала она.