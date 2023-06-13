Elron доставит болельщиков матча Эстония-Бельгия вечером 21 июня из Таллинна домой

«На отборочный матч по футболу Эстония-Бельгия ожидаются зрители со всей Эстонии. Для нас важно, чтобы и те, кто приедет издалека, могли воспользоваться скоростным поездом, чтобы прибыть на игру и не беспокоиться о поиске парковочного места в Таллинне», - сообщил менеджер по продажам Elron Ронни Конго.

«Поэтому мы используем поезда с укрупненными составами в подходящее время, чтобы можно было добраться до Таллинна - и добавили более поздние рейсы в Тарту и Кейла, чтобы каждый мог досмотреть игру до конца и потом добраться домой с комфортом и безопасно», - сказал он.

«Это 500-й официальный матч мужской сборной Эстонии, и зрительский интерес к нему очень высок. В день матча количество парковочных мест вокруг A. Le Coq Arena ограничено, поэтому мы будем рады, если зрители смогут воспользоваться услугами поезда, чтобы передвигаться по Эстонии», — сказал генеральный директор Эстонского футбольного союза Тыну Сирель.

Сборные Эстонии и Бельгии по футболу встретятся 20 июня, когда сойдутся в отборочном матче чемпионата Европы. В 19:00 стартует фестивальная площадка вокруг стадиона, в 19:30 выступит Стефан, в 21:00 команды начнут предматчевую разминку, в 21:30 прозвучат гимны и судья даст свисток к началу игры в 21:45.

Дополнительные поезда будут отправляться следующим образом: специальный поезд в направлении Тарту отправится от остановки Китсекюла 21 июня в 00:12 и с Балтийского вокзала в 00:07 и он остановится в Юлемисте, Тапа, Тамсалу и Йыгева, а в Тарту прибудет в 2:11.

Специальный поезд в направлении Кейла отправится от остановки Лиллекюла 21 июня в 00:12 и от Балтийского вокзала в 00:08 - и остановится на всех остановках в направлении Кейла, кроме Падула, поезд прибудет в Кейла в 0:44.