Обладателей жилищных кредитов постигло новое разочарование

В то время, когда Euribor растет, а ежемесячные платежи по кредитам населения увеличиваются, деятельность местных банков помогла бы жителям Эстонии в случае снижения банковской маржи.

Но Swedbank дал понять, что этого не произойдет.

Сегодня утром эксперты Swedbank представили доклад о ситуации на рынке недвижимости, где также был поднят вопрос, планируют ли банки дальнейшее снижение маржи.

Руководитель сферы жилищных кредитов Swedbank Анне Пяргма отметила, что в условиях конкуренции маржа банков уже немного упала, но больше она не упадет. По ее словам, средняя маржа банка составляет 1,83 процента.

В то же время собственный анализ Swedbank показывает, что летнее повышение процентных ставок Европейским центральным банком будет последним на данный момент. Пик Euribor должен быть достигнут в сентябре, после чего Euribor должен снова начать падать. В то время как рыночные аналитики считают, что Европейский центральный банк сделает крутой поворот и начнет снижать процентные ставки летом следующего года, Swedbank предполагает, что снижение процентной ставки, которое также поможет снизить Euribor, ожидается уже в начале нового года.

Президент Банка Эстонии и член совета Европейского центрального банка Мадис Мюллер в конце мая заявил, что процентные ставки в еврозоне вырастут больше, чем ожидали аналитики.

По словам Мюллера, центральный банк будет продолжать повышать процентные ставки до тех пор, пока не появится уверенность, что этого достаточно для замедления роста цен до уровня около двух процентов в течение разумного периода времени.