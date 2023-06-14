ДИАНА ХАРЛАМОВА ⟩ Нарвитяне и нарвачи - в чем разница?

Думаю, не нужно объяснять, почему нарвачи тянут город назад. Пока нарвитяне изо всех сил стараются создать что-то новое, нарвачи уверены, что ничего нового и хорошего в Нарве не надобно: только бы оставили им их памятники, память и злопамятство. Пока нарвитяне пытаются двигать город вперед, бесконечно пробуют, ошибаются и начинают сначала, нарвачи не прощают ошибок и не забывают проколов. Они любят судить, но не любят делать.

Откуда они берутся? Кто-то из них берется из отголосков прошлого. Кто-то родился и вырос на территории Нарвы еще тогда, когда Эстония была частью СССР, а СССР, как известно, бесследно не прошел ни для кого. Многие нарвачи застряли где-то там, где во всем были порядок и система, а сейчас - сплошной разброд и шатание. Кто-то от нехватки жизненного опыта и узкого кругозора: ведь чем меньше ты знаешь о мире вокруг, тем больше вероятность, что тебе тупо не хватит статистических данных для составления объективной картинки мира. Кто-то берется от нежелания расти, как личность. От нежелания заставлять свой мозг работать, от нежелания меняться, принимать новое, пересматривать личные позиции и время от времени признавать свою неправоту.