В последнее время я часто раздумываю над тем, почему имидж Нарвы такой неоднозначный. С одной стороны - развивающийся, уютный, красивый город. С другой - большое провинциальное недоразумение. Наконец я пришла к выводу, что проблема - крайне важная, хоть и не единственная - в людях, которые в этом городе живут. И люди эти делятся на две категории - нарвитян и нарвачей, пишет журналист Диана Харламова.
ДИАНА ХАРЛАМОВА ⟩ Нарвитяне и нарвачи - в чем разница?
Нарвитяне - это жители города, которые относятся к нему и друг к другу с уважением. Не на словах, а на деле. Родились ли они в этом городе или приехали сюда в свое время, значения не имеет. Нарвитяне вежливы и добродушны, принимают участие в жизни города, интересуются политикой региона и имеют свою собственную гражданскую позицию. Эта категория жителей Нарвы не ждет, что бог в лице правительства даст зайку, лужайку, работу, денег и мир всеобщего благоденствия.
Эти люди привыкли работать, учиться, узнавать что-то новое, а главное - создавать что-то новое. Для себя, для других, для города. Они знакомы с культурой поведения в общественных местах, учат этому своих детей и внуков. Они понимают, что помимо их точки зрения существуют еще и другие, а их картина мира - далеко не единственная. Они в курсе, что хорошая жизнь в любом месте - хоть в Нарве, хоть в Найроби - начинается с них самих, и только.
У нарвитян нет времени на поливание грязью политиков, решений, ситуаций и людей, которые им не по душе. У них нет стремления научить других тому, как стоит жить. Потому что они сами хотят жить - свою жизнь, самую лучшую из всех возможных, и ради этого им приходится как следует впахивать и развиваться каждый день, одновременно помогая в этом своему любимому городу.
Полная противоположность нарвитян - нарвачи
Нарвачи - это граждане, на нарвитян совершенно не похожие. Их отличает вечно недовольное выражение лица и такой же дискурс. Нарвачам плохо все - город, мэр, президент, ситуация в мире и скорость вращения Земли вокруг Солнца. Все не слава богу, и виноваты в этом точно не они. Нарвачи не обладают ни терпением, ни терпимостью. Они не признают инаковости, тыкают пальцем в непохожих и считают нормой чмырить других за цвет волос и манеру одеваться. Их также сильно беспокоят чужой цвет кожи, вес и сексуальная ориентация.
Нарвачи за Нарву и двор стреляют в упор, но почему-то уверены, что город убирается по волшебству, что мусор можно оставлять где попало, что громко разговаривать и материться под чужими окнами посреди ночи - это норма. Что вандализм - это окей. Для нарвачей существует только одна истина - их собственное мнение, ведь именно оно является экспертным и авторитетным. Другие авторитеты нарвачи не признают. Они уверены, что в российской пропаганде нет ничего плохого, что Путин нормальный чел, что раньше было лучше и кукуруза была слаще.
Что во всех бедах города виновата исключительно Катри Райк, в бедах страны - Кая Каллас, и что злые политики на Тоомпеа вообще мечтают стереть Нарву с лица земли. Им западло выучить эстонский, получить гражданство, попытаться влиться в новое, непростое течение, в котором страна отчаянно пытается обрести свою целостность. При этом на ту сторону моста никто из них не спешит, ведь хаять Эстонию приятнее все-таки из Эстонии. А главное - нарвачи уверены: им все должны.
Думаю, не нужно объяснять, почему нарвачи тянут город назад. Пока нарвитяне изо всех сил стараются создать что-то новое, нарвачи уверены, что ничего нового и хорошего в Нарве не надобно: только бы оставили им их памятники, память и злопамятство. Пока нарвитяне пытаются двигать город вперед, бесконечно пробуют, ошибаются и начинают сначала, нарвачи не прощают ошибок и не забывают проколов. Они любят судить, но не любят делать.
Откуда они берутся? Кто-то из них берется из отголосков прошлого. Кто-то родился и вырос на территории Нарвы еще тогда, когда Эстония была частью СССР, а СССР, как известно, бесследно не прошел ни для кого. Многие нарвачи застряли где-то там, где во всем были порядок и система, а сейчас - сплошной разброд и шатание. Кто-то от нехватки жизненного опыта и узкого кругозора: ведь чем меньше ты знаешь о мире вокруг, тем больше вероятность, что тебе тупо не хватит статистических данных для составления объективной картинки мира. Кто-то берется от нежелания расти, как личность. От нежелания заставлять свой мозг работать, от нежелания меняться, принимать новое, пересматривать личные позиции и время от времени признавать свою неправоту.
Но я все же напомню, что Маленький принц каждый день приводил свою планету в порядок, но не будем забывать о том, что начинал-то пацан с себя - вставал, умывался, зубы чистил, книжки читал, я не знаю. Делая из себя лучшего человека, мы делаем лучше мир вокруг нас. В данном случае - наш город.
Но если вдруг вы, прочитав все это, призадумались, и все равно не знаете, к какой категории относитесь, я помогу. Ниже я составила тест из восьми вопросов, ответить на которые можно только “да” или “нет”. Посчитайте свои ответы и сделайте соответствующие выводы. По-гна-ле.
- Вы считаете, что во время праздничной речи мэра Катри Райк на День города орать ей из толпы “Уйди со сцены, дура” - это нормально?
- Вы считаете, что сидеть в группе “Нарвский Пи..еж”, периодически мешая там с грязью всех подряд - это нормально?
- Вы уверены, что учить эстонский - это для дураков?
- Вы думаете, что цель эстонских политиков - уничтожить Нарву как город?
- Вы считаете, что запрет символики на 9 мая - это все от лукавого?
- Вы уверены, что в резкой инфляции виновата исключительно Кая Каллас?
- Вы все еще полагаете, что судить о людях можно по их внешнему виду?
- За последний месяц вы написали в Фейсбуке по меньшей мере три гневных комментария, осуждающих чьи-то действия, поведение или точку зрения?
Если у вас четыре или больше “да” - поздравляю, вы нарвач. Именно вы - одна из причин, по которой город топчется на месте. Если у вас меньше четырех “да” - вы попадаете в категорию нарвитян, и это прекрасно.