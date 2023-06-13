Сломать или оставить: представители Эстонии, Латвии и Германии поспорили о советских памятниках

Музей Берлин-Карлсхорст с апреля по ноябрь этого года проводит серию просветительских мероприятий, посвященных культуре памяти о Второй мировой войне в Восточной Европе. Государства, заявившие после распада СССР о своей независимости от России, все больше дистанцируются от советских нарративов. На днях в музее состоялась дискуссия о советских монументах на территории стран Восточной Европы и их дальнейшей судьбе.

В здании, где сегодня расположен Музей Берлин-Карлсхорст, в ночь с 8 на 9 мая 1945 года был подписан акт о безоговорочной капитуляции вермахта. В зале, где это случилось, воссоздана атмосфера 1945 года: покрытые зеленым сукном столы, на них - флажки тогдашних союзников и тяжелые графины с водой. Символично, что именно в этом зале и прошла дискуссия о советских памятниках.

Слева направо: Марек Тамм, Йорг Морре, Гинтс Апалс. Фото: Deutsche Welle

Споры о монументах в бывших странах Варшавского договора не прекращались с момента распада СССР. Причем если памятники Ленину было снести довольно легко (сносили их и в самой России), то понять, как действовать в отношении военных мемориалов памяти Второй мировой, особенно если они располагаются на территории захоронений солдат Красной армии, было не так-то просто. Мемориалы практически везде до недавнего времени оставались неприкосновенными. Но после начала войны в Украине ситуация изменилась.

Латвийский путь