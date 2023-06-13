ВОЕННЫЙ ИСТОРИК ⟩ Российская бизнес-элита устала от войны и желает ее прекращения

Даже те представители российской деловой элиты, которые поддерживали военное вторжение в Украину, к настоящему моменту потеряли веру в возможность выиграть эту войну, пишет военный историк Юрий Кочинев.
Американское новостное агентство Bloomberg распространило информацию о том, что российскую деловую элиту охватило глубокое уныние в связи с перспективами Путина в войне против Украины. Даже наиболее оптимистично смотрящие на возможности России в этой войне аналитики говорят, что лучшее, на что Россия может в сегодняшнем положении надеяться в войне, это ее завершение «замороженным конфликтом».
Также Bloomberg отмечает, что многие представители российской деловой элиты устали от войны и желают ее прекращения, но сомневаются, что Путин остановит боевые действия. Никто не хочет вступать с ним в прямую конфронтацию, но абсолютная вера в Путина как в лидера пошатнулась.
Среди российской бизнес-элиты распространяется позиция, что для России самым благоприятным развитием событий было бы начало переговоров и затем - перевод войны в форму «замороженного конфликта». В этом смысле России было бы полезно оставить какие-то оккупированные украинские территории под своим контролем, чтобы Путин мог бы объявить войну «выигранной». В российской бизнес-элите постоянно усиливается мнение, что Россия эту войну проиграла.
Страх растет
По информации Bloomberg, даже среди тех представителей российской деловой элиты, кто поддерживал вторжение в Украину, потеряна вера в возможность выиграть эту войну. Война, которая должна была длиться четыре дня, длится 16 месяцев, и конца ей не видно, по крайней мере, победного для России конца. Атаки по российской территории породили в россиянах чувство страха и начали уничтожать восприятие Путина в роли гаранта безопасности государства и населения.
Большинство в российской бизнес-элите продолжает молча делать свою работу, пребывая в убеждении, что никто не в состоянии как-то повлиять на происходящее до тех пор, пока Путин не покажет каких-то признаков желания закончить войну. Опросы показывают, что обычные российские граждане в большинстве своем поддерживают Путина. Для них именно Путин, смешавший тоску и ностальгию по СССР с ностальгией по Российской империи, должен вернуть «принадлежащие» России бывшие земли и вернуть «исторические русские земли» в Украине.
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил в одном из интервью, что Россия, как было и в 1917 году, рискует оказаться в революционной ситуации. По его словам, виновен в такой угрозе увеличивающийся разрыв между элитой и народом. Отчуждение между тем народом, чьи дети возвращаются с украинского фронта в цинковых гробах, и Кремлем, растет.
Bloobmerg пишет, что правящая российская партия «Единая Россия» начала внутрипартийное расследование после того, как депутат Думы Константин Затулин заявил, что вторжение в Украину не достигло ни одной цели, и что настала пора каким-то образом «выкручиваться» из этой ситуации. В это же самое время России трудно рассчитывать на возможность ведущих к замораживанию конфликта переговоров.
Непостижимый разговор о духовности
От имени президентской канцелярии советник президент Украины Михаил Подоляк заявил, что никакие переговоры с Россией невозможны до полного прекращения военных действий и вывода российских оккупационных войск с украинской территории. На переговоры с Киевом ожидаются представители стран G7 и Северной Европы.
Всего ожидаются представители свыше двадцати представляющих демократические государства мира делегаций. В таких условиях Путин не может видеть ни малейшей возможности оставить себе хотя бы маленький кусочек украинской территории и разыгрывать из себя перед домашней публикой «победителя в войне».
Хотя многие поддерживают в России Путина как главу государства, его имидж «абсолютного лидера» начал медленно, но последовательно разрушаться. Последнее слово, разумеется, будет сказано на поле боя, и, по всей вероятности, уже довольно скоро. Конечно, в своем страхе перед Путиным и его режимом россияне далеки от того, чтобы открыто выступить против него.
Я думаю, что еще сильнее страх россиян перед остальным миром. Во-первых, Путин и его предшественники, правители России, постоянно вбивали народу в голову, что Россию окружают только враждебные государства, которые мечтают об уничтожении России. Причиной этого, по утверждениям, является высшая духовность России. В чем состоит эта духовность, никогда не уточнялось.
Это русский народ должен знать, почему он так высокодуховен. Во-вторых, дело в том, что без Путина российскому народу становится еще страшнее. После всего заваренного Путиным обычный россиянин боится, что ему самому придется платить за то, что глава государства вместе со своей кликой в последние 16 месяцев понатворили.
Россия без Путина страшнее для россиян, чем Россия с Путиным. В связи с этим бессмысленно надеяться на революцию в России. Вдобавок к этому я также думаю, что и после ухода Путина будущее России будет выдержано в имперских тонах. Так уже раз случалось в истории, и наверняка повторится опять. Для препятствования такому положению необходимо, чтобы Россия распалась и от нынешней империи осталось бы только государство Московия. Если такой процесс запустится после поражения России в войне с Украиной, шансов на возрождение империи не будет.