ВОЕННЫЙ ИСТОРИК ⟩ Российская бизнес-элита устала от войны и желает ее прекращения

Всего ожидаются представители свыше двадцати представляющих демократические государства мира делегаций. В таких условиях Путин не может видеть ни малейшей возможности оставить себе хотя бы маленький кусочек украинской территории и разыгрывать из себя перед домашней публикой «победителя в войне».

Хотя многие поддерживают в России Путина как главу государства, его имидж «абсолютного лидера» начал медленно, но последовательно разрушаться. Последнее слово, разумеется, будет сказано на поле боя, и, по всей вероятности, уже довольно скоро. Конечно, в своем страхе перед Путиным и его режимом россияне далеки от того, чтобы открыто выступить против него.

Я думаю, что еще сильнее страх россиян перед остальным миром. Во-первых, Путин и его предшественники, правители России, постоянно вбивали народу в голову, что Россию окружают только враждебные государства, которые мечтают об уничтожении России. Причиной этого, по утверждениям, является высшая духовность России. В чем состоит эта духовность, никогда не уточнялось.

Это русский народ должен знать, почему он так высокодуховен. Во-вторых, дело в том, что без Путина российскому народу становится еще страшнее. После всего заваренного Путиным обычный россиянин боится, что ему самому придется платить за то, что глава государства вместе со своей кликой в последние 16 месяцев понатворили.