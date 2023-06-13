Победа бывшего преступника: суд отменил распоряжение правительства оставить мужчину без гражданства Эстонии

В понедельник Таллиннский административный суд отменил постановление правительства от ноября прошлого года, которым правительство отказало в предоставлении эстонского гражданства человеку, который неоднократно в уголовном порядке был наказан за умышленные преступления.
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Суд постановил, что правительство должно покрыть расходы на производство в размере 20 евро. Апелляция может быть подана в Таллиннский окружной суд не позднее 12 июля, сообщил Postimees пресс-секретарь Таллиннского административного суда.