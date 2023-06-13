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Победа бывшего преступника: суд отменил распоряжение правительства оставить мужчину без гражданства Эстонии

Андрес Эйнманн
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Мужчина, подавший ходатайство о получении эстонского гражданства, выиграл у правительства в Таллиннском административном суде.
Мужчина, подавший ходатайство о получении эстонского гражданства, выиграл у правительства в Таллиннском административном суде. Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

В понедельник Таллиннский административный суд отменил постановление правительства от ноября прошлого года, которым правительство отказало в предоставлении эстонского гражданства человеку, который неоднократно в уголовном порядке был наказан за умышленные преступления.

Суд постановил, что правительство должно покрыть расходы на производство в размере 20 евро. Апелляция может быть подана в Таллиннский окружной суд не позднее 12 июля, сообщил Postimees пресс-секретарь Таллиннского административного суда.

Жалобщик подал в Департамент полиции и погранохраны ходатайство о получении эстонского гражданства в порядке натурализации, но правительство отказало ему 4 ноября прошлого года, поскольку он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за умышленные преступления.

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