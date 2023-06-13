Португальские СМИ выяснили, в какую сумму Роналду обойдется разрыв с любимой

Канал TV Guia выяснил, что живущие вместе с 2016 года влюбленные заключили между собой контракт, который вступит в действие в том случае, если пламя любви между ними угаснет.

В контракте записано, что в случае расставания Родригез получит дом в Мадриде, кроме того, Роналду будет платить ей ежемесячно 100 000 евро.

Официального подтверждения эта информация, как нетрудно догадаться, не получила, но ясно, что дыма без огня не бывает. Отмечается, что речь идет только о наличии такого соглашения, а не о том, должно ли оно или может быть в ближайшее время реализовано.

Более того, испанское издание El Nacional ранее писало, что Роналду ежемесячно платит Родригез около 100 000 евро, чтобы она «выполняла свои представительские обязанности и заботилась о детях».