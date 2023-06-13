Условный срок, штраф в полмиллиона и другие наказания: суд вынес приговор собственникам дома по уходу

В качестве комплексного наказания суд приговорил Вамболу Сипельгаса к одному году, 10 месяцам и 15 дням лишения свободы, из которых вычли два дня, проведенные в предварительном заключении. Суд приговорил его к трем годам условно.

Аке Андрессоо суд приговорил к двум годам и 10 месяцам лишения свободы, из которых были вычтены три дня, проведенные в предварительном заключении. Суд постановил, что Андрессоо должен фактически отбыть шесть месяцев приговора и приговорил его к четырехлетнему испытательному сроку в остальной части.

Суд приговорил предприятие Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS к денежному штрафу в размере 150 000 евро, из которых 50 000 евро подлежат немедленной выплате. Суд приговорил компанию к трем годам условно на оставшуюся часть штрафа.

Суд полностью удовлетворил иск потерпевшей стороны - Эстонской республики и обязал Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS выплатить 563 438,30 евро, полученных в качестве субсидии на основании строительного договора, заключенного в рамках проекта «Реорганизация Võisiku Kodu (Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS)» в пользу государства.

Решение уездного суда может быть обжаловано в Тартуском окружном суде в течение 30 дней.

Прокуратура обвиняет предприятие Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS, его владельца Вамбола Сипельгаса и строительного предпринимателя Аке Андрессоо в хищении более полумиллиона евро средств пособий.