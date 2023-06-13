Завтра по всей Эстонии будут вывешены траурные флаги

Завтра в Эстонии день память жертв депортации, и по этому случаю все государственные и местные учреждения, а также юридические лица, вывесят траурный флаг.
Всем остальным также предлагается поднять траурный флаг. Флаги будут подняты не позднее 8 часов утра и опущены в 22 часа.
82 года назад, 14 июня 1941 года, в Эстонии произошла первая массовая депортация. Советские оккупационные власти депортировали из Эстонии 10 000 человек.
В Таллинне на площади Вабадузе будет открыта памятная инсталляция.
В 12 часов на кладбище Лийва в Таллинне начнется церемония, где выступят министр юстиции Калле Лаанет и представитель Полиции безопасности Харрис Пуусепп. Молитву прочтет капеллан Департамента полиции и погранохраны Прийду Эллам. Музыку исполнит брасс-квинтет Таллиннского полицейского оркестра.
В 15.15 состоится открытие новых именных табличек в коридоре мемориала Маарьямяэ. Венок к стене памяти офицеров возложит вице-канцлер Министерства обороны Тийна Уудеберг.
В 16 часов в мемориале жертв коммунизма начнется церемония, где выступят спикер Рийгикогу Лаури Хуссар, министр юстиции Калле Лаанет, старейшина дипломатического корпуса посол Полши Гжегож Козловский, председатель правления Эстонского союза Memento Арнольд Альясте и представитель Эстонского союза ученических представительств Атс Маттиас Тамме. Молитву прочтет старший пастор таллиннского Домского прихода Архо Тухкру.
Прозвучит музыка в исполнении Ванды-Хелене Оллеп и Сийма Хендрика Саара. После церемонии пройдет организованный Эстонским институтом исторической памяти концерт, который продлится до 17.45. Прозвучат песни сибирских эстонцев в исполнении Tintura.
На кладбище Лийва и в мемориале Маарьямяэ возложат венки.