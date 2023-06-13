Завтра по всей Эстонии будут вывешены траурные флаги

Всем остальным также предлагается поднять траурный флаг. Флаги будут подняты не позднее 8 часов утра и опущены в 22 часа.

82 года назад, 14 июня 1941 года, в Эстонии произошла первая массовая депортация. Советские оккупационные власти депортировали из Эстонии 10 000 человек.

В Таллинне на площади Вабадузе будет открыта памятная инсталляция.

В 12 часов на кладбище Лийва в Таллинне начнется церемония, где выступят министр юстиции Калле Лаанет и представитель Полиции безопасности Харрис Пуусепп. Молитву прочтет капеллан Департамента полиции и погранохраны Прийду Эллам. Музыку исполнит брасс-квинтет Таллиннского полицейского оркестра.

В 15.15 состоится открытие новых именных табличек в коридоре мемориала Маарьямяэ. Венок к стене памяти офицеров возложит вице-канцлер Министерства обороны Тийна Уудеберг.

В 16 часов в мемориале жертв коммунизма начнется церемония, где выступят спикер Рийгикогу Лаури Хуссар, министр юстиции Калле Лаанет, старейшина дипломатического корпуса посол Полши Гжегож Козловский, председатель правления Эстонского союза Memento Арнольд Альясте и представитель Эстонского союза ученических представительств Атс Маттиас Тамме. Молитву прочтет старший пастор таллиннского Домского прихода Архо Тухкру.

Прозвучит музыка в исполнении Ванды-Хелене Оллеп и Сийма Хендрика Саара. После церемонии пройдет организованный Эстонским институтом исторической памяти концерт, который продлится до 17.45. Прозвучат песни сибирских эстонцев в исполнении Tintura.