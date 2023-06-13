Фото ⟩ «Раздавались взрывы»: в Нарве полыхает жилой дом

Очевидец рассказал Rus.Postimees, что около пяти часов вечера в садовом кооперативе Метсаонид, в Кулгу, произошло возгорание жилых строений. «Загорелся и рядом стоящий автомобиль. Хозяева строений пытались тушить пожар своими силами. Во время пожара раздавались громкие хлопки, похожие на взрывы неизвестных предметов. Была реальная угроза возгорания расположенных рядом зданий», - рассказал он. По его словам, на место прибыло две машины спасателей, скорая помощь.