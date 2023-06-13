Наша гордость! ⟩ Лучшая полицейская собака Эстонии помогла быстро поймать магазинных воров

7 июня был объявлен лучший тандем служебной собаки и кинолога Пыхьяской префектуры 2022 года, и уже четвертый год титул завоевывают полицейская собака Шарки и кинолог Юлия.

Прошлый год был насыщенным для Шарки, и он в основном занимался поиском пропавших или сбежавших людей, а также патрулированием. Кроме того, Шарки также участвовал в поиске наркотиков и выявлении других вещественных доказательств.

Шарки и Юлия. Фото: Põhja prefektuuri Facebooki leht

С января можно вспомнить случай, когда понадобилась срочная помощь по поиску оружия на месте перестрелки. Шарки и Юлия отреагировали на вызов, и через несколько мгновений местонахождение огнестрельного оружия стало известно.

В случае ограбления в феврале Шарки с острым нюхом смог найти в качестве улик радио, кепку и газовый баллон. Таких историй о работе Шарки много, поскольку в прошлом году Шарки реагировал на вызовы аж 39 раз.

Кроме того, нельзя не отметить важную роль этой пары в профилактической работе. Этот успешный тандем часто выезжает в район Харьюмаа, чтобы познакомить детей и взрослых с работой служебных собак.

Специальный приз: кинолог Кетлин и служебная собака Исак

11 мая Таллиннский клуб Rotary признал четырех лучших молодых полицейских, награду также получили кинолог и служебная собака. Награждение молодых полицейских - это ежегодная традиция, которая началась в 2001 году, когда Таллиннский клуб Rotary подарил полиции щенка служебной собаки.

На этот раз премия досталась кинологу Кетлин и служебной собаке Исаку. Кетлин, которая десять лет назад заняла должность кинолога в Кярдласком отделении полиции, взяла на себя чрезвычайно сложную роль - должность кинолога была тогда только создана в отделении и была совершенно новой должностью в полиции Хийумаа.

Будучи начинающим кинологом, Кетлин прошла основательную подготовку и в 2014 году стала обладательницей служебной собаки Ген-Чи-Исак. Под присмотром Кетлин Исак превратился в смышленую полицейскую собаку, которая знает, как брать след и обнаруживать наркотические вещества. Самоотверженная и последовательная работа Кетлин как с собой, так и с собакой, оказалась очень успешной - в прошлом году они четыре раза обнаруживали большое количество наркотических веществ.