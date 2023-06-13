Наша гордость! ⟩ Лучшая полицейская собака Эстонии помогла быстро поймать магазинных воров

Портал Lemmik сделал обзор, какие эстонские служебные собаки были награждены в этом году и каковы их самые большие достижения.
Лучшие в Эстонии: полицейская собака Роми и кинолог Кятлин Кентель
В конце мая прошло награждение лучших кинологов и служебных собак Эстонии 2022 года, и лучшей служебной собакой Департамента полиции и погранохраны был выбран полицейский пес Лыунаской префектуры Роми и его кинолог Кятлин Кентель.
Кятлин проработала кинологом три года, и столько же времени ее напарником была бельгийская овчарка Роми, которая за прошедший год выделилась тремя крупными достижениями.
Так, в ночь на 26 сентября в полицию поступило сообщение, что в магазине в Ройу в Тартумаа произошла кража со взломом. Находившаяся на дежурстве Кятлин Кентель также отреагировала на вызов со служебной собакой Роми. Собака взяла след возле черного хода магазина, а в нескольких метрах нашла бутылку виски, украденную из магазина. Затем собака пошла по следу, и след привел к большому комплексу зданий, где собака заметила две пары перчаток в кустах. После этого собака крутилась у здания. Кинолог Кятлин сообщила сотрудникам группы быстрого реагирования о необходимости проверить данное здание, поскольку она думала, что воры могут быть там. Благодаря острому носу Роми сотрудники группы быстрого реагирования поймали двух скрывавшихся в здании мужчин, причастных к взлому и краже.
Также Роми в прошлом году в профессиональных соревнованиях в Эстонии и Литве среди служебных собак занял призовые места.
Лучшие в Пыхьяской префектуре: полицейский пес Шарки и кинолог Юлия Ээсалу
7 июня был объявлен лучший тандем служебной собаки и кинолога Пыхьяской префектуры 2022 года, и уже четвертый год титул завоевывают полицейская собака Шарки и кинолог Юлия.
Прошлый год был насыщенным для Шарки, и он в основном занимался поиском пропавших или сбежавших людей, а также патрулированием. Кроме того, Шарки также участвовал в поиске наркотиков и выявлении других вещественных доказательств.
С января можно вспомнить случай, когда понадобилась срочная помощь по поиску оружия на месте перестрелки. Шарки и Юлия отреагировали на вызов, и через несколько мгновений местонахождение огнестрельного оружия стало известно.
В случае ограбления в феврале Шарки с острым нюхом смог найти в качестве улик радио, кепку и газовый баллон. Таких историй о работе Шарки много, поскольку в прошлом году Шарки реагировал на вызовы аж 39 раз.
Кроме того, нельзя не отметить важную роль этой пары в профилактической работе. Этот успешный тандем часто выезжает в район Харьюмаа, чтобы познакомить детей и взрослых с работой служебных собак.
Специальный приз: кинолог Кетлин и служебная собака Исак
11 мая Таллиннский клуб Rotary признал четырех лучших молодых полицейских, награду также получили кинолог и служебная собака. Награждение молодых полицейских - это ежегодная традиция, которая началась в 2001 году, когда Таллиннский клуб Rotary подарил полиции щенка служебной собаки.
На этот раз премия досталась кинологу Кетлин и служебной собаке Исаку. Кетлин, которая десять лет назад заняла должность кинолога в Кярдласком отделении полиции, взяла на себя чрезвычайно сложную роль - должность кинолога была тогда только создана в отделении и была совершенно новой должностью в полиции Хийумаа.
Будучи начинающим кинологом, Кетлин прошла основательную подготовку и в 2014 году стала обладательницей служебной собаки Ген-Чи-Исак. Под присмотром Кетлин Исак превратился в смышленую полицейскую собаку, которая знает, как брать след и обнаруживать наркотические вещества. Самоотверженная и последовательная работа Кетлин как с собой, так и с собакой, оказалась очень успешной - в прошлом году они четыре раза обнаруживали большое количество наркотических веществ.