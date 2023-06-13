«Новости в 7» за 13 июня: что происходит в парламенте и за стенами, как повышение НСО угрожает работе СМИ, все богатство тюльпанов в Ботаническом саду и новая Фабрика Культуры

Сегодня в выпуске:

- Противостояние правящей коалиции и оппозиционных партий в парламенте продолжается. На кону урезание семейных пособий и возможный вотум недоверия премьер-министру.

- Сообщения по Эстонии: сколько денег в среднем требуется ежедневно жителям страны, в лесах запрещается разводить костры и даже курить, какие временные вакансии летом наиболее востребованы

- Частные медиа-компании протестуют против повышения налога с оборота на их продукцию. Как планы правительства по наполнению бюджета скажутся на кошельках читателей газет и порталов?

- Таллиннский Ботанический сад радует изобилием весенних цветов. Еще можно успеть насладиться коллекцией самых экзотичных видом тюльпанов, а на подходе уже рододендроны и пионы.

- Вести со всего мира: ряд трагических инцидентов в английском Ноттингеме, одно из старейших в мире деревьев привлекает туристов

- Территория бывшего рыбного цеха в одном из районов Таллинна превратилась в уютную Фабрику Культуры с несколькими концертными площадками. Фестиваль открытия, собравший многих известных артистов из Эстонии и из-за рубежа, посетила наша съемочная группа.