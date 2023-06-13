Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 13 июня: что происходит в парламенте и за стенами, как повышение НСО угрожает работе СМИ, все богатство тюльпанов в Ботаническом саду и новая Фабрика Культуры
Сегодня в выпуске:
- Противостояние правящей коалиции и оппозиционных партий в парламенте продолжается. На кону урезание семейных пособий и возможный вотум недоверия премьер-министру.
- Сообщения по Эстонии: сколько денег в среднем требуется ежедневно жителям страны, в лесах запрещается разводить костры и даже курить, какие временные вакансии летом наиболее востребованы
- Частные медиа-компании протестуют против повышения налога с оборота на их продукцию. Как планы правительства по наполнению бюджета скажутся на кошельках читателей газет и порталов?
- Таллиннский Ботанический сад радует изобилием весенних цветов. Еще можно успеть насладиться коллекцией самых экзотичных видом тюльпанов, а на подходе уже рододендроны и пионы.
- Вести со всего мира: ряд трагических инцидентов в английском Ноттингеме, одно из старейших в мире деревьев привлекает туристов
- Территория бывшего рыбного цеха в одном из районов Таллинна превратилась в уютную Фабрику Культуры с несколькими концертными площадками. Фестиваль открытия, собравший многих известных артистов из Эстонии и из-за рубежа, посетила наша съемочная группа.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 13 июня.