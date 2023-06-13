В пятницу днем на улице Тонди в Таллинне четверо школьников нашли мужчину без сознания. После звонка в Центр тревоги дети прождали почти полтора часа, но помощь так и не пришла. Однако инцидент закончился благополучно: мужчина пришел в себя и поблагодарил школьников, которые ему помогли.
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В Центре тревоги ошиблись: школьники нашли на улице Таллинна мужчину без сознания, но скорая не приехала
Женщина, которая появилась на месте происшествия через несколько мгновений после школьников, рассказала Postimees, что мужчина лежал неподвижно под прямыми солнечными лучами, лицом в траву, и привести его в сознание никак не получалось.