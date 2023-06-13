Вт, 13.06.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

В Центре тревоги ошиблись: школьники нашли на улице Таллинна мужчину без сознания, но скорая не приехала

Маргус Паалисте
, журналист
Facebook Twitter
Comments
Работник Центра тревоги. Фото иллюстративное.
Работник Центра тревоги. Фото иллюстративное. Фото: Mihkel Maripuu

В пятницу днем на улице Тонди в Таллинне ​​четверо школьников нашли мужчину без сознания. После звонка в Центр тревоги дети прождали почти полтора часа, но помощь так и не пришла. Однако инцидент закончился благополучно: мужчина пришел в себя и поблагодарил школьников, которые ему помогли.

Женщина, которая появилась на месте происшествия через несколько мгновений после школьников, рассказала Postimees, что мужчина лежал неподвижно под прямыми солнечными лучами, лицом в траву, и привести его в сознание никак не получалось.

«Он даже не отреагировал, когда молодые люди перевернули его на спину, а затем на бок, - рассказала она. - Я заметила ситуацию одновременно с молодыми людьми и первая позвонила в Центр тревоги в 13.02, описала ситуацию. Я добавила, что мужчина дышит и у него была бутылка алкоголя. Меня заверили, что информация будет передана, и я осталась вместе с молодыми людьми ждать помощи».

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх