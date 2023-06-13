В Центре тревоги ошиблись: школьники нашли на улице Таллинна мужчину без сознания, но скорая не приехала

Женщина, которая появилась на месте происшествия через несколько мгновений после школьников, рассказала Postimees, что мужчина лежал неподвижно под прямыми солнечными лучами, лицом в траву, и привести его в сознание никак не получалось.

«Он даже не отреагировал, когда молодые люди перевернули его на спину, а затем на бок, - рассказала она. - Я заметила ситуацию одновременно с молодыми людьми и первая позвонила в Центр тревоги в 13.02, описала ситуацию. Я добавила, что мужчина дышит и у него была бутылка алкоголя. Меня заверили, что информация будет передана, и я осталась вместе с молодыми людьми ждать помощи».