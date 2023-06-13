Видео ⟩ Крупный пожар в Ида-Вирумаа: горит болото, в тушении задействовали вертолет

Выехавшие на тушение пожара спасатели не смогли добраться до горящей территории и застряли. Вечером доступ не удалось найти, поиск возможностей и тушение продолжились сегодня утром. Доступ к месту возгорания сразу найти не удалось, и руководитель спасательных работ вызвал сегодня для тушения пожара вертолет Морской и летной спасательной службы , который прибыл на место в 13.59.

С помощью местного рыбака доступ к этому району был найден по пешеходной дорожке. Спасатели отправились в район пожара пешком, а оборудование (насос и шланги) доставили на вертолете. Сразу же началась укладка линий. Вертолет залил водой распространение огня в северо-восточном направлении, и более крупное распространение было локализовано. К настоящему времени вертолет перестал работать, а спасатели ведут работы по тушению по трем направлениям.

На месте пожар работают профессиональные спасатели Ийзаку и Йыхви, а также спасатели-добровольцы Яама. По словам руководителя спасательных работ, в ближайшие дни работы по тушению будут продолжаться.