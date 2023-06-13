Президент Карис о задержании эстонских логистов в РФ: надеюсь, они быстро вернутся домой

Карис подчеркнул, что правильно обозначенная граница важна для того, чтобы местные жители и сотрудники PPA не заблудились.

«То, что произошло сегодня, - это человеческая ошибка, решением которой является объяснение с эстонской стороны и освобождение наших служащих. Я надеюсь, что два логиста PPA, которые пересекли границу на погранпункте Саатсе во время работ по техническому обслуживанию границы, быстро вернутся домой к своим семьям и коллегам», - сказал Карис.

Логисты Департамента полиции и пограничной охраны сегодня после обеда находились в Сетумаа возле пограничного пункта Саатсе, где знакомились с участком границы, на котором планируются работы по уходу.

Из троих логистов двое, 61- и 57-летний мужчины, вблизи от пограничного пункта по ошибке заехали на квадроцилке на территорию России. Российские пограничники задержали мужчин около 15 часов возле пограничного пункта.

Для передвижения возле пограничного пункта логисты по ошибке выбрали вместо асфальтированной дороги, находящейся на стороне Эстонии, дорогу для патрулирования, находящуюся на стороне России. Работники Департамента полиции и пограничной охраны во время задержания находились на несколько метров вглубь территории России.

При задержании работники Департамента полиции и погранохраны сопротивления не оказали, и российские пограничники в их отношении силу не применяли.

Департамент полиции и пограничной охраны пригласил представителя пограничной охраны России сегодня в 17 часов к пограничному пункту Саатсе на встречу помощников пограничных представителей, где было зафиксировано пересечение границы. К сожалению, на встрече не удалось договориться о безотлагательной передаче работников Департамента полиции и погранохраны эстонской стороне.