В доме экс-президента Франции Николя Саркози прошел обыск

По данным агентства dpa, следователи также допросили бывшего главу государства. Поводом для новых проверок стал отказ от ранее данных показаний главного свидетеля обвинения по этому делу.

Франко-ливанский бизнесмен Зияд Такиеддин в 2016 году заявил, что в конце 2006 года или в начале 2007 года был посредником при передаче "чемоданов с деньгами" от властей Ливии в МВД Франции, которое тогда возглавлял Саркози. Деньги якобы использовались для финансирования его кампании. Позднее Такиеддин неожиданно отказался от своих слов.