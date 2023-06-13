Евросоюз первым в мире принимает закон о защите граждан от искусственного интеллекта

В законе системы ИИ разделены на группы по степеням риска, который они несут для европейских граждан и потребителей, и для каждой группы введены свои ограничения и меры контроля.

Совсем запрещены будут, например, системы, созданные для того, чтобы влиять на подсознание людей, а также системы биометрического распознавания, работающие в режиме реального времени.

Системы, создающие контент - такие, как ChatGPT - должны будут, в частности, четко маркировать свою продукцию и не выдавать ее за творчество живых людей.

«Депутаты Европарламента хотят гарантировать, чтобы системы ИИ контролировались людьми, были безопасны, прозрачны, отслеживаемы, не дискриминировали пользователей и способствовали защите окружающей среды», - объясняла пресс-служба Европарламента в мае, по ходу подготовки законопроекта.

В дебатах, которые прошли 13 июня, депутаты Европарламента больше всего внимания обратили на пункты о системах распознавания лиц. В проекте предлагается разрешить применение таких систем только «постфактум» (а не в режиме реального времени), только для поиска преступников, террористов и пропавших людей и только по решению суда.

Уверенное большинство евродепутатов - за такое решение, но небольшое меньшинство призывает совсем запретить системы распознавания лиц.