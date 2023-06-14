Рейтинги: Партия реформ увеличивает отрыв от EKRE, поддержка «Ээсти 200» стремительно падает

Согласно последним опросам, Партию реформ поддерживают 25,7, EKRE - 24,2 и Центристскую партию – 16,4 процента граждан, имеющих право голоса.

Последние сводные результаты отражают период опроса с 15 мая по 12 июня, всего было опрошено 4000 граждан Эстонской Республики избирательного возраста.

Поддержка Партии реформ, занявшей первое место, и EKRE, занявшей второе место, за неделю существенно не изменилась. Поддержка Центристской партии за неделю упала на 1,1 процентного пункта.

За тройкой лидеров расположились СДПЭ (10%), «Отечество» (9,2%) и «Ээсти 200» (9,2%). Поддержка СДПЭ увеличилась на 1,7 процентных пункта за последние четыре недели, а поддержка «Отечества» — на 1,9 процентных пункта за последние три недели.

По последним результатам, «Ээсти200» отстала от соцдемов рейтинговой таблице, а поддержка в настоящее время равна поддержке «Отечества». Ниже, чем сейчас, поддержка «Ээсти 200»в последний раз была в ноябре прошлого года.