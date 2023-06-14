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В среду биржевое электричество будет непривычно дорогим

rus.postimees.ee
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Сотни домов остаются без электричества.
Сотни домов остаются без электричества. Фото: Arvo Meeks

Средняя стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне электробиржи Nord Pool в Эстонии в среду по сравнению со вторником повысится на 2,3 процента до 111,26 евро за мегаватт-час (11,13 цента за киловатт-час), что является двухмесячным максимумом.

Выше всего – 152,79 евро за мегаватт-час – биржевая цена на электроэнергию будет в среду вечером с 21 до 22 часов, а самой низкой днем с 14 до 15 часов – 85,79 евро за мегаватт-час.

По сравнению c прошлой неделей биржевое электричество подорожало на 54,6%.

Как пишет Rus.ERR, эксперты объясняют рост биржевых цен на электроэнергию начавшимся 5 июня профилактическим ремонтом энергетического кабеля Estlink 2, связывающего Эстонию и Финляндию.

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