Карис в память об июньской депортации: депортация как циничная технология зла никуда не делась

Женская организация Кайтселийта – Найскодукайтсе – проводит памятное мероприятие «Я не забуду тебя!» уже в пятый раз. В этом году оно посвящено депортированным детям.

Сегодня по всей Эстонии на железнодорожных станциях развеваются черно-белые ленты в память о почти 10 000 человек, которых советская власть депортировала 14 июня 1941 года. Фото: Gea Otsa / Naiskodukaitse

По словам президента Эстонии Алара Кариса, проведенной в июне 1941 года депортацией советская власть проявила всю свою жестокость. «Сначала у Эстонии отобрали независимость, а депортацией постарались сломить дух ее жителей. Эшелонами высылали тех, кого считали ключевыми фигурами в построении независимого государства, а вместе с ними их семьи, всех родных. К сожалению, депортация как циничная технология зла никуда не исчезла. Сейчас мы видим её проявление в Украине. Мы не забудем тех, кого силой вывезли на чужбину», – сказал президент.

«В 1941 году свои дома пришлось покинуть целым семьям, и, даже если их детям удалось остаться в родной стране, то многие из них уже больше никогда не увидели своих родителей. В последующие годы в Эстонии выросло несколько поколений, которым посчастливилось избежать войн и репрессий. Это нужно ценить, но при этом нельзя забывать прошлое», – добавила глава Найскодукайтсе Айри Тооминг.

Черно-белые траурные ленты развеваются на 70 железнодорожных станциях по всей Эстонии. Чтобы показать, что мы помним, Найскодукайтсе призывает людей обратить внимание на траурные ленты на железнодорожных станциях и поделиться фотографиями их в социальных сетях с хештегом #янезабудутебя или #maeiunustasind. В дополнение к этому приветствуются воспоминания, комментарии и фотографии как из личного опыта, так из пережитого родственниками.

14 июня 1941 года власти Советского Союза депортировали более 10 000 жителей Эстонии, в том числе 7000 женщин, детей и пожилых людей. Цель депортации состояла в уничтожении морального, физического и юридического сопротивления режиму. Как врага заклеймили все население, оказывающее сопротивление. Многие активные и патриотически настроенные люди, которые в течение предыдущих 20 лет работали на благо развития независимой Эстонии, были казнены в далекой Сибири.