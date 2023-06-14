Владимир Путин рассказал, как обезопасить российские территории от контратак. Это сработает?

Это выглядело бы как рабочий план, если бы не одно «но». Россия - большая страна, протяженность российско-украинской границы велика, Центры, которые потенциально могут стать объектами ударов, тоже очень большие и их довольно много. А ресурсы, которые нужно направить для решения этих проблем, уже заняты - Россия ведет с Украиной большую войну.

«Проблема есть, связана она, - и я думаю, что вам тоже это понятно, - в основном с желанием отвлечь наши силы и средства на эту сторону, отвести часть подразделений с тех направлений, которые считаются наиболее важными и критическими с точки зрения возможного наступления вооруженных сил Украины», - признал российский президент.

Чтобы раскрыть над крупными городами и стратегически важными объектами «зонтик ПВО», нужно забирать эти средства с фронта. Пример с обороной базы Хмеймим в Сирии, который привел Путин, не очень убедителен - авиабаза по сравнению с городом слишком мала, и защитить ее гораздо легче.

Чтобы организовать контрбатарейную борьбу по всей границе с Украиной, как предлагает Путин, нужно держать по всей этой границе батареи, оснащенные артиллерийскими радарами.

Чтобы бороться с беспилотниками, нужно размещать во всех городах системы ПВО ближнего радиуса действия, такие как, например, «Панцирь С1», а также станции радиоэлектронной борьбы.

Чтобы закрыть границу для перехода вооруженных отрядов, нужно держать на ней войска.