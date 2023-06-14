Ср, 14.06.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

В Рийгикогу поднят вопрос о преподавании эстонского в основных школах с русским языком обучения

rus.postimees.ee
Facebook Twitter
Comments
Словари эстонского языка.
Словари эстонского языка. Фото: Toomas Huik/Postimees

Специальная парламентская комиссия по контролю за государственным бюджетом проводит в среду открытое заседание, на котором обсуждается вопрос о преподавании эстонского в основных школах с русским языком обучения, пишет Rus.ERR.

По мнению председателя специальной комиссии по контролю за госбюджетом Урмаса Рейнсалу, нынешняя организация преподавания не обеспечила выпускникам русскоязычных основных школ знание государственного языка, необходимого для успешного продолжения образования в Эстонии.

«Государственной учебной программой предусмотрено, что выпускники основных школ с русским языком обучения достигают уровня B1, но около трети выпускников не доходят до этого уровня в течение длительного времени. Учителя и руководители школ часто не соответствуют требуемому уровню владения эстонским языком», - добавил он.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх