В Рийгикогу поднят вопрос о преподавании эстонского в основных школах с русским языком обучения

По мнению председателя специальной комиссии по контролю за госбюджетом Урмаса Рейнсалу, нынешняя организация преподавания не обеспечила выпускникам русскоязычных основных школ знание государственного языка, необходимого для успешного продолжения образования в Эстонии.

«Государственной учебной программой предусмотрено, что выпускники основных школ с русским языком обучения достигают уровня B1, но около трети выпускников не доходят до этого уровня в течение длительного времени. Учителя и руководители школ часто не соответствуют требуемому уровню владения эстонским языком», - добавил он.