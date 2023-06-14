В Рийгикогу поднят вопрос о преподавании эстонского в основных школах с русским языком обучения

Специальная парламентская комиссия по контролю за государственным бюджетом проводит в среду открытое заседание, на котором обсуждается вопрос о преподавании эстонского в основных школах с русским языком обучения, пишет Rus.ERR.
По мнению председателя специальной комиссии по контролю за госбюджетом Урмаса Рейнсалу, нынешняя организация преподавания не обеспечила выпускникам русскоязычных основных школ знание государственного языка, необходимого для успешного продолжения образования в Эстонии.
«Государственной учебной программой предусмотрено, что выпускники основных школ с русским языком обучения достигают уровня B1, но около трети выпускников не доходят до этого уровня в течение длительного времени. Учителя и руководители школ часто не соответствуют требуемому уровню владения эстонским языком», - добавил он.