Фото ⟩ В Эстонии развернули масштабную спасательную операцию, на место вылетел вертолет

«Мы связались с ним по телефону, и во время спасательной операции поддерживался контакт, – сказал старший патрульной смены Тартуского полицейского участка Талис Эйт. – Поскольку труба была высокой, спасателям пришлось спускать этого мужчину с помощью специальных веревок. В 22:50 его благополучно доставили на землю и передали медикам».