Фото ⟩ В Эстонии развернули масштабную спасательную операцию, на место вылетел вертолет

Во вторник в 17:30 охранник сообщил в центр тревоги, что на улице Туру в Тарту молодой человек залез на трубу старой центральной котельни. На место происшествия выехали полицейские, спасатели и медики, также прилетел вертолет.
«Мы связались с ним по телефону, и во время спасательной операции поддерживался контакт, – сказал старший патрульной смены Тартуского полицейского участка Талис Эйт. – Поскольку труба была высокой, спасателям пришлось спускать этого мужчину с помощью специальных веревок. В 22:50 его благополучно доставили на землю и передали медикам».
Талис Эйт добавил, что во время спасательной операции вертолет Департамента полиции и погранохраны также был приступить к работе. Его бы задействовали, если бы спасение молодого человека с помощью веревки не увенчалось успехом.