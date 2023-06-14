Легенда финского джаза выступит на открытии года природы в музее фотографии

Фамилия приглашенной звезды отсылает к названию выставки, главным героем которой является северная природа. Киммо Похьонен - не просто аккордеонист, переосмысляющий финский фолк, но и вдохновенный экспериментатор в области саунд-дизайна. Добавить к этому эксцентричную подачу музыкального материала - и тогда станет понятно, почему его живые выступления не оставляют никого равнодушными.

Смысл самой выставки выходит далеко за пределы собственно искусства фотографии. Всем известно, какой урон наносит лесам урбанизация, энергетические проблемы и растущее потребление. Финские фотохудожники Ритва Ковалайнен и Санни Сеппо специализируются на фиксации изменений, происходящих с лесами их, на первый взгляд, экологически благополучной страны. Выставка «Леса северного ветра» - последняя часть их так называемой «лесной трилогии». Первые две части - «Люди-деревья» (1997) и «Операции по управлению лесами» (2009) шли последовательно от осмысления традиционной мифологии к выявлению социально-экологической проблематики.

Ритва Ковалайнен. Срединный холм (2018). Фото: Tallinna Fotomuuseum

Фотографии выставки были сделаны на заповедных территориях. Следует отметит, что лишь небольшой процент финских лесов находится в своем естественном, точнее, сознательно нетронутом состоянии. В результате интенсивного лесопользования экосистема большинства финских лесов коренным образом изменилась. Куратор таллиннской выставки Анника Хаас отмечает: «Работы финнов добрались до Эстонии, потому что, к сожалению, все отраженные в них проблемы в той же степени актуальны и для нас».

Выставка призывает осознать разницу между лесом природным и хозяйственным. Увидеть тонкие различия, которые не привык распознавать равнодушный взгляд городского жителя. По мнению художников, эпоха бездумного лесопользования либо подошла к концу, либо поборникам урбанизированной цивилизации придется попрощаться с будущим.

Санни Сеппо. Длительность (2021). Фото: Sanni Seppo

Ритва Ковалайнен (1959) — фотохудожница, чьи многочисленные книги, короткометражные фильмы и выставки посвящены отношениям между человеком и природой. Ее коллега Санни Сеппо (1960) в болшей степени тяготеет к рассказам о борьбе за права человека и границах прав человека и природы. Она также является многолетним арт-директором Фестиваля политической фотографии в Финляндии.