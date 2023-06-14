Более ста тысяч домохозяйств Эстонии продолжают пользоваться самым дорогим пакетом электроэнергии

По словам министра по вопросам климата Кристена Михаал, по состоянию на конец мая 138 674 домашних потребителя все еще пользовались универсальной услугой, и 95 872 домашних потребителя пользовались общей услугой по цене универсальной услуги.
Это составляет 12 процентов общего количества точек потребления и всего 2 процента объема потребления, заявил министр в письменном ответе на вопрос члена Рийгикогу Алексея Евграфова. «Поэтому в случае с точками учета на общих услугах это в основном потребители, потребление которых крайне низкое - например, сезонное, или вообще отсутствует. Поэтому, возможно, у потребителей не было мотивации менять пакет или вообще заново выбирать продавца электроэнергии«, - пояснил он в письме.
«Мы согласны с тем, что важно как можно быстрее вернуть абонентов универсального обслуживания с тарифа универсального обслуживания на биржевое ценообразование, и поясняем, что Министерство экономики и коммуникаций сейчас работает над соответствующим законопроектом. Поправку к закону планируется представить в ближайшее время, дальнейшее зависит от ритма работы законодателя», - добавил Михал.