Более ста тысяч домохозяйств Эстонии продолжают пользоваться самым дорогим пакетом электроэнергии

Это составляет 12 процентов общего количества точек потребления и всего 2 процента объема потребления, заявил министр в письменном ответе на вопрос члена Рийгикогу Алексея Евграфова. «Поэтому в случае с точками учета на общих услугах это в основном потребители, потребление которых крайне низкое - например, сезонное, или вообще отсутствует. Поэтому, возможно, у потребителей не было мотивации менять пакет или вообще заново выбирать продавца электроэнергии«, - пояснил он в письме.