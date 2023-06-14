ИНТЕРВЬЮ ⟩ Пережившая июньскую депортацию: украинским детям во много раз труднее, потому что они без родителей

- Чем ваш отец привлек внимание советских властей?

- Он был членом Кайтселийта, вапсом (член Эстонского союза участников Освободительной войны - прим. пер.) и предпринимателем, поэтому он был «некстати» сразу по нескольким причинам. Кроме того, он был руководил проведением работ на заводе, а его старший брат был там же директором. Все братья были связаны с фабрикой, и все они были депортированы. Младший брат моего отца тоже был вывезен в Россию в 1941 году и тоже там умер. Старший брат прятался на даче в Кейла-Йоа, и его не схватили. Он был одним из тех, кто противостоял русским в Кейла в сентябре 1944 года. Он попал в плен и был убит в 1945 году.

- Куда вас депортировали?

- Нас отвезли в Кировскую область, в город Котельнич, где был большой железнодорожный узел, и там эстонцев начали на лодках развозить в разные стороны по реке Вятке. Там была моя мама с двумя маленькими девочками, и сначала нас никто не хотел брать к себе. В конце концов нас взяли в совхоз Вородской, который был очень успешным хозяйством - подсобным хозяйством Кировского авиационного завода, где выращивали овощи и скот для рабочих. В этот совхоз привезли около 160 человек, все эстонцы. Так что наша повседневная среда обитания была даже эстоноязычной.