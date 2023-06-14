Такого не было никогда: в пятницу практически все эстонское электричество было произведено солнечными панелями

«Объем, переданный в сеть производителями электроэнергии в течение дня, также стал рекордным - 5 гигаватт-часов, направленные в сеть 9 июня, составляет почти треть суточного потребления клиентов Elektrilevi. Эстонцы умело заставили природу работать на себя, и эта тенденция сохранится и в этом году, о чем свидетельствует количество производителей, присоединяющихся к нашему солнечному парку, постоянно высокое количество запросов. Я уверен, что не за горами и тот момент, когда производители электроэнергии, подключенные к нашей сети, смогут обеспечить все энергопотребление», - прокомментировал член правления Elektrilevi Михкель Хярм.

Сеть Elektrilevi насчитывает 18 682 производителя общей мощностью 711 мегаватт. В течение апреля и мая компании Elekreilevi было подано 1 628 заявок на подключение от производителей электроэнергии общей мощностью 357 МВт, из них 1 222 микропроизводителя общей мощностью 14 МВт.

В стадии проектирования или строительства находится 821 договор на присоединение общей мощностью 190 МВт, из них 616 присоединений от микропроизводителей суммарной мощностью 7,7 МВт.