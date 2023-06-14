Черный рынок ⟩ Контрафакт хорошо продается среди молодежи

Более низкая цена оригинальной продукции по-прежнему является самой упоминаемой причиной (43%) отказа от покупки подделок. Риск неудачного опыта (27% людей назвали некачественную продукцию, 25% - риск безопасности и 21% - наказание) также является основным фактором, препятствующим покупке подделок.

Неуверенность среди потребителей

Неуверенность в подлинности продукции также растет. Почти четверо из десяти европейцев (39%) задавались вопросом, купили ли они подделку; половина молодых людей (52%) говорят о том же. Существуют также значительные различия между государствами-членами ЕС: в то время как более четверти потребителей в Дании и Нидерландах (26%) не уверены в подлинности купленных ими товаров, в Румынии этот показатель возрастает до 72%. Европейцы также сомневаются в законности источников онлайн-контента: 41% не уверены, был ли источник используемого контента легальным или нет.

«Понимание восприятия граждан поможет нам вести содержательные беседы с потребителями и заинтересованными сторонами в рамках нашей информационно-просветительской деятельности. Последнее исследование предоставляет важную новую информацию о восприятии нарушения прав интеллектуальной собственности и вновь подчеркивает необходимость поддержки защиты прав потребителей. Это также подтверждает позитивные изменения в плане осведомленности и доступности цифрового контента из законных источников», - прокомментировал исполнительный директор EUIPO Кристиан Аршамбо.

Интернет-пиратство и спортивные мероприятия

Европейцы в целом выступают против использования пиратского контента: 80% предпочитают использовать легальные источники для доступа к онлайн-контенту, если есть доступный вариант. Более того, почти 9 из 10 человек знают хотя бы об одном виде легального контента, предлагаемого в их стране, и более 4 из 10 европейцев (43%) платили за доступ, загрузку или потоковое воспроизведение защищенного авторским правом контента из легального источника в течение последнего года. Однако 65% европейцев считают пиратство приемлемым, если контент недоступен по каналам подписки.