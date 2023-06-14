Черный рынок ⟩ Контрафакт хорошо продается среди молодежи

Опрос, проведенный Ведомством интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO), показал, что треть европейцев считают приемлемым покупать поддельные товары, если цена на подлинный продукт слишком высока. Так же считает и половина молодежи.
Европейцы все больше осознают риски и последствия покупки контрафакта и использования контента из незаконных источников. 80% европейцев считают, что покупка контрафакта поддерживает преступные организации и наносит ущерб бизнесу и рабочим местам. Две трети также считают, что поддельные товары представляют угрозу здоровью, безопасности и окружающей среде.
Невежество и пиратство
35% эстонских потребителей не знают, является ли продукт подлинным или нет, а 10% сообщили, что намеренно покупали подделки. 13% эстонцев потребляли контент нелегально, особенно для просмотра спортивных мероприятий.
В прошлом году четверо из десяти европейцев платили за доступ к контенту из легальных источников, и результат был таким же среди респондентов из Эстонии. 80% европейцев считают, что за контрафактной продукцией стоят преступные организации и что их покупка разрушает бизнес и рабочие места.
83% респондентов также считают, что это поощряет неэтичное поведение. Две трети респондентов видят в этом угрозу здоровью, безопасности и окружающей среде. 82% европейцев считают, что получение пиратского контента из нелегальных источников сопряжено с риском вредных действий (например, мошенничество или контент, не подходящий для несовершеннолетних).
Контрафакт тоже подходит
Несмотря на эти положительные результаты, треть европейцев по-прежнему считает приемлемым покупать контрафактные товары, если цена оригинала слишком высока; так думает половина молодых потребителей в возрасте 15-24 лет.
Основываясь на личном опыте, 13% европейцев утверждают, что за последние 12 месяцев они сознательно покупали контрафактные товары. Эта цифра увеличивается до 26% среди 15-24-летних, что вдвое превышает средний показатель по ЕС, до всего лишь шести процентов среди 55-64-летних и менее пяти процентов среди людей в возрасте 65 лет и старше. На уровне стран процент потребителей, купивших контрафакт, варьируется от 24% в Болгарии до 8% в Финляндии. Помимо Болгарии, распространенность преднамеренной покупки контрафакта выше среднего по ЕС в Испании (20%), Ирландии (19%), Люксембурге (19%) и Румынии (18%).
Более низкая цена оригинальной продукции по-прежнему является самой упоминаемой причиной (43%) отказа от покупки подделок. Риск неудачного опыта (27% людей назвали некачественную продукцию, 25% - риск безопасности и 21% - наказание) также является основным фактором, препятствующим покупке подделок.
Неуверенность среди потребителей
Неуверенность в подлинности продукции также растет. Почти четверо из десяти европейцев (39%) задавались вопросом, купили ли они подделку; половина молодых людей (52%) говорят о том же. Существуют также значительные различия между государствами-членами ЕС: в то время как более четверти потребителей в Дании и Нидерландах (26%) не уверены в подлинности купленных ими товаров, в Румынии этот показатель возрастает до 72%. Европейцы также сомневаются в законности источников онлайн-контента: 41% не уверены, был ли источник используемого контента легальным или нет.
«Понимание восприятия граждан поможет нам вести содержательные беседы с потребителями и заинтересованными сторонами в рамках нашей информационно-просветительской деятельности. Последнее исследование предоставляет важную новую информацию о восприятии нарушения прав интеллектуальной собственности и вновь подчеркивает необходимость поддержки защиты прав потребителей. Это также подтверждает позитивные изменения в плане осведомленности и доступности цифрового контента из законных источников», - прокомментировал исполнительный директор EUIPO Кристиан Аршамбо.
Интернет-пиратство и спортивные мероприятия
Европейцы в целом выступают против использования пиратского контента: 80% предпочитают использовать легальные источники для доступа к онлайн-контенту, если есть доступный вариант. Более того, почти 9 из 10 человек знают хотя бы об одном виде легального контента, предлагаемого в их стране, и более 4 из 10 европейцев (43%) платили за доступ, загрузку или потоковое воспроизведение защищенного авторским правом контента из легального источника в течение последнего года. Однако 65% европейцев считают пиратство приемлемым, если контент недоступен по каналам подписки.
Кроме того, 14% европейцев признаются, что за последние 12 месяцев сознательно пользовались контентом из нелегальных источников. Среди молодых людей в возрасте 15-24 лет так поступала треть (33%). В основном это касалось просмотра спортивных мероприятий через нелегальные потоковые устройства или приложения. Доля людей, использующих пиратский контент, также варьируется по странам: от 9% в Финляндии и Дании до 22% на Мальте. Лучшая доступность и более широкий выбор контента из легальных источников являются основными причинами отказа от пиратства.