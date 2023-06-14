Эстонская заправка почти две недели работала без лицензии

Заместитель волостного старейшины Йыгева Виктор Святышев, исполняющий сейчас обязанности своего начальника, получил информацию о проблемах с документами новой станции обслуживания Terminal от волостного специалиста по строительству. «Выяснилось, что некоторые детали не были вовремя согласованы со строителем, также документы не были в порядке, – объяснил Святышев. – Нам не оставалось ничего другого, кроме как начать производство о проступке, так как речь все-таки идет о заправке, а на просто о каком-нибудь деревянном сарае».