Во вчерашней статье Äripäev говорится, что «Ээсти 200» может отказаться от плана по замене угодившего в скандал Тармо Тамма на посту главы комиссии Рийгикогу по окружающей среде на Зюлейху Измайлову, потому что основатель и спонсор партии, собственник IT-компании Nortal Прийт Аламяэ, выступил против этого.
Крупный спонсор «Ээсти 200» потребовал, чтобы Тармо Тамм остался главой комиссии по окружающей среде?
Всего через несколько часов после того, как в Äripäev вышла очередная статья об очередном конфликте Тамма с Департаментом окружающей среды, главному редактору Äripäev Меэлису Манделю позвонил основатель и крупный спонсор «Ээсти 200» Прийт Аламяэ.
Он раскритиковал статьи Äripäev, вынудившие Тамма подать в отставку, и отметил, что теперь, когда Измайлова возглавит комиссию, экономика Эстонии пострадает.
«Абсолютно нелепые слухи», – заявил Аламяэ
Связь между Таммом, Аламяэ и «Ээсти 200»
Пожертвования политической партии «Ээсти 200»:
Прийт Аламяэ 66 200 (2022 г.), 155 300 (2023 г.)
Тармо Тамм 20 010 (2022), 50 000 (2023)
MTJ Vara OÜ (принадлежит парусник Lotte)
Пайщики (в равных долях):
Прийт Аламяэ
Тармо Тамм
Маргус Цахкна
Источники: коммерческий регистр, ERJK