Ср, 14.06.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Крупный спонсор «Ээсти 200» потребовал, чтобы Тармо Тамм остался главой комиссии по окружающей среде?

rus.postimees.ee
Facebook Twitter
Comments
Тармо Тамм.
Тармо Тамм. Фото: Ain Liiva

Во вчерашней статье Äripäev говорится, что «Ээсти 200» может отказаться от плана по замене угодившего в скандал Тармо Тамма на посту главы комиссии Рийгикогу по окружающей среде на Зюлейху Измайлову, потому что основатель и спонсор партии, собственник IT-компании Nortal Прийт Аламяэ, выступил против этого.

Всего через несколько часов после того, как в Äripäev вышла очередная статья об очередном конфликте Тамма с Департаментом окружающей среды, главному редактору Äripäev Меэлису Манделю позвонил основатель и крупный спонсор «Ээсти 200» Прийт Аламяэ.

Он раскритиковал статьи Äripäev, вынудившие Тамма подать в отставку, и отметил, что теперь, когда Измайлова возглавит комиссию, экономика Эстонии пострадает.

«Абсолютно нелепые слухи», – заявил Аламяэ

Связь между Таммом, Аламяэ и «Ээсти 200»

Пожертвования политической партии «Ээсти 200»:

Прийт Аламяэ 66 200 (2022 г.), 155 300 (2023 г.)

Тармо Тамм 20 010 (2022), 50 000 (2023)

MTJ Vara OÜ (принадлежит парусник Lotte)

Пайщики (в равных долях):

Прийт Аламяэ

Тармо Тамм

Маргус Цахкна

Источники: коммерческий регистр, ERJK

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх