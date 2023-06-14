Крупный спонсор «Ээсти 200» потребовал, чтобы Тармо Тамм остался главой комиссии по окружающей среде?

Во вчерашней статье Äripäev говорится, что «Ээсти 200» может отказаться от плана по замене угодившего в скандал Тармо Тамма на посту главы комиссии Рийгикогу по окружающей среде на Зюлейху Измайлову, потому что основатель и спонсор партии, собственник IT-компании Nortal Прийт Аламяэ, выступил против этого.