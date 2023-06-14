Организаторы извинились и объяснили, почему речь Кылварта звучала так плохо

На XXIII Таллиннском фестивале гимнастики, состоявшемся 4 июня на велодроме Пирита, выступили мэр Таллинна Михаил Кылварт и член совета спортивного клуба «Калев» Аннели Отть. Из-за недостаточной коммуникации между звукооператором и организаторами, спикеры вышли из зоны оптимального удержания речи, что вызвало эффект реверберации и задержку в распространении звука.

Организаторы фестиваля гимнастики, спортивный клуб «Калев», и ответственная за звуковую систему компания Event Center OÜ приносят извинения всем участникам и зрителям.

После мероприятия в Event Center проанализировали запись трансляции и объяснили ситуацию несоответствием местоположения спикеров. Поскольку обе речи происходили в центре площади, примерно в 15-20 метрах от места, изначально проверенного в ходе звуковых тестов, звук от динамиков доходил неравномерно, что, в свою очередь, затрудняло выступление.

«Между звукорежиссером и организаторами не было достаточной коммуникации. Мы должны были точно указать, где и как далеко может находиться микрофон. Со своей стороны, мы можем заверить, что никто не делал этого намеренно, и нет необходимости искать произвольные причины. Искренние извинения всем, кто чувствовал себя неловко», - сказал руководитель Event Center Маргус Яаго