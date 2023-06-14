Галерея ⟩ Акция в честь годовщины депортации «Я тебя не забуду!» на Балтийском вокзале

Организаторы призывают к участию всех, чтобы память об этом преступлении 82-летней давности не была забыта, чтобы не забыли жертв депортации и всех, кто пострадал от репрессий.

«Чтобы показать, что мы помним, мы приглашаем людей замечать траурные ленты на вокзалах и делиться их фотографиями в социальных сетях с хэштегом #maeiunustasind. Делитесь и своими чувствами, воспоминаниями и фотографиями, - призвала председатель Naiskodukaitse Айри Тооминг. - Сохранение памяти является одним из ключевых вопросов для предотвращения повторения злодеяний прошлого».

В этом году мемориальное мероприятие посвящено депортированным детям. В 1941 году целые семьи с детьми были выселены из домов, а если детям удавалось остаться на родине, то многие из них больше никогда не увидели своих родителей.

«Тысячи, а то и десятки тысяч детей из Украины сейчас депортируют в Россию, одних, без семей. Мы также думаем о них на нашем памятном мероприятии», - добавила Тооминг.

14 июня 1941 года оккупационные власти Советского Союза депортировали более 10 000 эстонцев, из них 7 000 женщин, детей и стариков. Целью депортации было устранение морального, физического и юридического сопротивления режиму оккупантов.

Все сопротивляющееся население было заклеймено как враг. Многие активные и патриотичные люди, внесшие свой вклад в создание лучшей Эстонии и сохранение ее независимости в течение предыдущих 20 лет, были казнены далеко в Сибири на основании решения о смертной казни, вступившего в силу в 1942 году.