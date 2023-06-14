Дело бывшего волостного старейшины Тарту Айвара Соопа рассмотрит Госсуд

Коллегия Тартуского окружного суда по уголовным делам 8 февраля 2023 года приняла решение по делу бывшего волостного старейшины Тарту Айвара Соопа, согласно которому назначенный ему условный штраф подлежит уплате.

Хотя окружной суд установил, что Сооп не нарушил требование обеспечения прозрачности и контролируемости тендеров, и аннулировал соответствующую часть решения уездного суда, Сооп нарушил ряд требований к проведению тендеров.

Окружной суд решил, что Сооп незаконно разделил тендер на части, нарушил требование разумно использовать деньги и эффективно использовать конкуренцию.

Кроме того, окружной суд установил, что Сооп в общей сложности присвоил 20 234,59 евро, пострадавших сторон две: волости Тарту причинен ущерб в 13 561,39 евро, а Raadi Arendus OÜ в 6673,20 евро. Выгоду из присвоения извлекли три предприятия.

Согласно решению окружного суда, назначенный Соопу штраф в размере 10 885,50 евро следует уплатить в течение месяца после вступления приговора в силу.

Как и Тартуский уездный суд в своем решении от 16 мая 2022 года, так окружной суд в феврале 2023 года не счел возможным удовлетворить требование прокуратуры назначить Соопу дополнительное наказание в виде запрета работы на должностях, требующих выполнения публичных задач, с которыми связано должностное положение.