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Суд не освободил из тюрьмы убийцу школьницы

BNS
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Валерий Жолнерович в полицейском автобусе в Вируском уездном суде во время судебного процесса.
Валерий Жолнерович в полицейском автобусе в Вируском уездном суде во время судебного процесса. Фото: Marianne Loorents / Virumaa Teataja

Валерий Жолнерович, убивший 15-летнюю сааремааскую школьницу в Тамсалу (Ляэне-Вирумаа) весной 2013 года, останется в тюрьме, поскольку Государственный суд отказался рассматривать апелляцию на постановление об отказе в досрочном освобождении.

Отказ в досрочном освобождении Жолнеровича был оспорен в Госсуде его адвокатом Мариной Келпман, но безуспешно.

Весной 2014 года суд приговорил Жолнеровича к девяти годам лишения свободы за убийство, совершенное в несовершеннолетнем возрасте. Вместе с ним на суде также находились его старшая сестра Наталья Чичерина, приговоренная к 16 годам лишения свободы, и Сулев Кетс, получивший 14 лет.

Утром 22 марта 2013 года на тропе здоровья Тамсалу было найдено тело 15-летней Марили - школьницы из Сааремаа. В тот же день 17-летний Валерий и его сестра, 34-летняя Чичерина, были арестованы по подозрению в убийстве и на следующий день с разрешения суда взяты под стражу. 26 марта полиция задержала третьего подозреваемого, Кетса, которому на тот момент было 53 года, и который был арестован 28 марта.

Согласно обвинению, вечером 18 марта 2013 года Валерий, Чичерина и Кетс лишили потерпевшую свободы и удерживали ее в квартире на улице Койду в Тамсалу до вечера 21 марта. В этот период девушка подвергалась психическому, физическому и сексуальному насилию. В результате полученных травм пострадавшая скончалась.

По данным СМИ, Марили познакомилась с Валерием в Интернете и посещала его во время школьных каникул.

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