Суд не освободил из тюрьмы убийцу школьницы

Отказ в досрочном освобождении Жолнеровича был оспорен в Госсуде его адвокатом Мариной Келпман, но безуспешно.

Весной 2014 года суд приговорил Жолнеровича к девяти годам лишения свободы за убийство, совершенное в несовершеннолетнем возрасте. Вместе с ним на суде также находились его старшая сестра Наталья Чичерина, приговоренная к 16 годам лишения свободы, и Сулев Кетс, получивший 14 лет.

Утром 22 марта 2013 года на тропе здоровья Тамсалу было найдено тело 15-летней Марили - школьницы из Сааремаа. В тот же день 17-летний Валерий и его сестра, 34-летняя Чичерина, были арестованы по подозрению в убийстве и на следующий день с разрешения суда взяты под стражу. 26 марта полиция задержала третьего подозреваемого, Кетса, которому на тот момент было 53 года, и который был арестован 28 марта.

Согласно обвинению, вечером 18 марта 2013 года Валерий, Чичерина и Кетс лишили потерпевшую свободы и удерживали ее в квартире на улице Койду в Тамсалу до вечера 21 марта. В этот период девушка подвергалась психическому, физическому и сексуальному насилию. В результате полученных травм пострадавшая скончалась.