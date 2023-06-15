В студии Postimees Райво Варе: ядерная дубинка России больше никого не пугает?

- Правительство ФРГ утвердило первую Национальную стратегию безопасности Германии, в основу которой лег анализ ситуации в мире и на европейском континенте. В документе указывается, что сейчас главная угроза национальной безопасности Германии исходит от России. Какое не символическое, а практическое значение есть у этого документа, какой фактический сигнал посылается с его помощью России? Начнут ли следовать примеру Германии другие страны Европы и тоже признавать Россию главной угрозой для себя?

- В среду вечером на пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал журналистам, что на саммите НАТО в июле в Вильнюсе Киеву со стороны НАТО будет послан четкий сигнал о поддержке и солидарности с Украиной, и будет четко дано понять, что будущее Украины - в НАТО. Столтенберг также рассказал, что в альянсе продолжаются консультации о том, какой будет формулировка саммита о будущем присоединении Украины к НАТО. Как эта формулировка может звучать в самом благоприятном для Украины случае?

- В среду глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что его компания не будет подписывать контракт с Минобороны РФ. При этом во вторник во время встречи с так называемыми «военкорами» Владимир Путин заявил о необходимости привести статус всех ЧВК в соответствие с законом и сказал, что они должны заключить контракт с Минобороны. Пригожин все демонстративнее показывает, что Путин словно больше ему не хозяин, услышим ли мы скоро из его уст прямую критику и в адрес самого Путина?