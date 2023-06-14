Эксперт по вопросам безопасности Эркки Коорт сказал в эфире программы Sihik на радио Kuku, что хотя логисты Департамента полиции и погранохраны не являются обычными нарушителями границы и есть надежда, что в ближайшие дни их вернут в Эстонию, нельзя исключать, что россияне захотят их обменять.
Эксперт по госбезопасности: не исключено, что россияне захотят обменять задержанных эстонских логистов
Вчера около 15 часов российские пограничники возле пограничного пункта Саатсе задержали двоих логистов Департамента полиции и пограничной охраны, которые в ходе подготовки работ по обслуживанию границы по ошибке пересекли границу.
Для передвижения возле пограничного пункта логисты по ошибке выбрали вместо асфальтированной дороги, находящейся на стороне Эстонии, дорогу для патрулирования, находящуюся на стороне России. Работники PPA во время задержания находились на несколько метров вглубь территории России.
Эркки Коорт признал, что такие вещи, к сожалению, случаются, но сейчас очень неподходящее время. «Я не могу, конечно, сказать, что российская сторона ожидает таких вещей, но они, безусловно, пользуются ими».
Он рассудил, что при ежедневных действиях у людей часто возникает рутина. «Если мы попадаем на границу, то конечно мы более осторожны там, чем люди, для которых это их повседневная среда. Другое дело, конечно, что при езде на квадроцикле нужно быть особенно осторожным», - сказал Коорт.
Тем не менее, он добавил, что, глядя на опубликованную PPA фотографию, в целом понятно, где находятся Эстония и Россия. «Особенно если вы работаете в одном и том же районе изо дня в день».
«Я думаю, что это был просто случай небрежности и халатности. В этом смысле это несчастный случай, который, надеюсь, закончится не более чем испугом для обоих мужчин», - сказал эксперт по безопасности.
О серьезности инцидента говорит и заявление президента Алара Кариса, который выразил надежду, что два логиста PPA быстро вернутся домой к своим семьям и коллегам.
Коорт сказал, что россияне, скорее всего, захотят допросить логистов. «Я не хочу верить, что они будут склонить их к сотрудничеству, потому что эти два логиста не являются сотрудниками PPA, обладающими большой информацией. Однако это не исключено, поскольку россияне также неоднократно вербовали контрабандистов», - добавил он.
«Их не отдали сразу, и это один из признаков того, что россияне заинтересованы в их допросе. Другой признак заключается в том, что если бы местные пограничники немедленно вернули этих людей, то это сразу бы уменьшило значение этого пограничного инцидента в системе российских властей, то есть, если их задержать на более длительный срок, то можно показать начальству, что это дело более серьезное».
Коорт отметил, что в истории эстонско-российской границы также были случаи, когда российский пограничник спрашивал у людей, выполняющих ремонтные работы, есть ли у них сигареты. «Человек пересек границу, пограничник его задержал, и для этого есть очень простая причина - российские пограничники получают за это выходные дни. А если речь идет о срочниках, то они на это время уезжают домой. Так что есть несколько разных причин».
«Но, конечно, ФСБ их допросит, и, возможно, на них будет наложен какой-то штраф за нарушение границы. Я надеюсь, что это не будет длительная процедура, в ходе которой их осудят - поскольку они являются сотрудниками PPA, то их можно на что-то обменять», - отметил Коорт.
Он также сказал, что логистов должны вернуть, если не сегодня, то в ближайшие дни, потому что они не классические нарушители границы, а люди, работающие в пограничной зоне. «Не исключено, что у кого-то возникнет соблазн совершить какой-то обмен, что, конечно, будет означать многомесячный процесс, если не больше», - добавил он.
На кого их могут обменять? «Кто-нибудь найдется. А если никого нет под рукой, то КаПо обязательно поймает. Это напряжение между спецслужбами достаточно сильное и упорное. Но тут опять же дело в том, что в данном конкретном случае нет долгосрочного плана, как это было в случае с Эстоном Кохвером. В его случае это было очень четко спланированный захват, а не случайное событие. В данном случае это определенно совпадение», - сказал Коорт.