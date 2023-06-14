Эксперт по госбезопасности: не исключено, что россияне захотят обменять задержанных эстонских логистов

О серьезности инцидента говорит и заявление президента Алара Кариса, который выразил надежду, что два логиста PPA быстро вернутся домой к своим семьям и коллегам.

Коорт сказал, что россияне, скорее всего, захотят допросить логистов. «Я не хочу верить, что они будут склонить их к сотрудничеству, потому что эти два логиста не являются сотрудниками PPA, обладающими большой информацией. Однако это не исключено, поскольку россияне также неоднократно вербовали контрабандистов», - добавил он.

«Их не отдали сразу, и это один из признаков того, что россияне заинтересованы в их допросе. Другой признак заключается в том, что если бы местные пограничники немедленно вернули этих людей, то это сразу бы уменьшило значение этого пограничного инцидента в системе российских властей, то есть, если их задержать на более длительный срок, то можно показать начальству, что это дело более серьезное».

Коорт отметил, что в истории эстонско-российской границы также были случаи, когда российский пограничник спрашивал у людей, выполняющих ремонтные работы, есть ли у них сигареты. «Человек пересек границу, пограничник его задержал, и для этого есть очень простая причина - российские пограничники получают за это выходные дни. А если речь идет о срочниках, то они на это время уезжают домой. Так что есть несколько разных причин».