Ландшафтный пожар, полыхавший несколько дней, вышел за пределы центрального полигона

Пожар в районе полигона продолжается уже три дня, и до сих пор тушением занималось собственное спасательное подразделение Сил обороны. Однако теперь площадь пожара расширилась, и оно было вынуждено обратиться за помощью к гражданским спасателям. По словам Аннели Ооне, руководителя по коммуникации Спасательного департамента, к 13:00 профессиональные спасатели локализовали распространение огня, который вышел за пределы полигона.