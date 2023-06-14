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Ландшафтный пожар, полыхавший несколько дней, вышел за пределы центрального полигона

Кевин Вольтер
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Ландшафтный пожар. Иллюстративное фото.
Ландшафтный пожар. Иллюстративное фото. Фото: Marko Saarm

Сегодня рано утром в 6:19 о дыме сообщил водитель на шоссе Таллинн-Нарва около центрального полигона Сил обороны в деревне Валгейыэ, волость Куусалу. Местные жители уже несколько дней видят дым, поднимающийся с тренировочных площадок полигона, однако до сих пор не требовалась помощь профессиональных спасателей.

Пожар в районе полигона продолжается уже три дня, и до сих пор тушением занималось собственное спасательное подразделение Сил обороны. Однако теперь площадь пожара расширилась, и оно было вынуждено обратиться за помощью к гражданским спасателям. По словам Аннели Ооне, руководителя по коммуникации Спасательного департамента, к 13:00 профессиональные спасатели локализовали распространение огня, который вышел за пределы полигона.

«Площадь пожара составляет примерно 3 гектара в двух разных местах», - сказала Ооне. Профессиональные спасатели из департамента не могут проводить тушение на полигоне, так как там могут находиться неразорвавшиеся боеприпасы.

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