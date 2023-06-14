Ландшафтный пожар, полыхавший несколько дней, вышел за пределы центрального полигона

Сегодня рано утром в 6:19 о дыме сообщил водитель на шоссе Таллинн-Нарва около центрального полигона Сил обороны в деревне Валгейыэ, волость Куусалу. Местные жители уже несколько дней видят дым, поднимающийся с тренировочных площадок полигона, однако до сих пор не требовалась помощь профессиональных спасателей.
Пожар в районе полигона продолжается уже три дня, и до сих пор тушением занималось собственное спасательное подразделение Сил обороны. Однако теперь площадь пожара расширилась, и оно было вынуждено обратиться за помощью к гражданским спасателям. По словам Аннели Ооне, руководителя по коммуникации Спасательного департамента, к 13:00 профессиональные спасатели локализовали распространение огня, который вышел за пределы полигона.